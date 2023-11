Aus für Traditionskaufhaus „Bechlschmied“ in Kirchberg in Tirol nach 70 Jahren

Ihr Gerät scheint nicht mit dem Internet verbunden zu sein.

Kunstwerke von Tiroler Holzschnitzer in Kirchberg ausgestelltHolger Tangl präsentierte seine Schnitzkunstwerke im Gasthaus Kemetner. Weiterlesen ⮕

Toni Burger begeisterte in Kirchberg mit GeigenklängenDer Musiker und Komponist präsentierte klassische und moderne, traditionelle wie fremde Lieder. Weiterlesen ⮕

Tirol: Tödliche Messerattacke in FieberbrunnEin 45-Jähriger dürfte im Zuge eines Streits einen 54-Jährigen in einer Wohnung erstochen haben. Ermittlungen laufen. Weiterlesen ⮕

Mann in Tirol mit Messer getötet, Verdächtiger festgenommenIm Tiroler Fieberbrunn (Bezirk Kitzbühel) ist Montagnachmittag in einer Wohnung ein 54-jähriger Mann leblos mit Stichverletzungen am Hals aufgefunden worden. Weiterlesen ⮕

Erste große Neuschnee-Mengen auf den Bergen, Wetterkapriolen in Tirol halten anSkigebiete wie Hintertux, Ischgl oder St. Anton jubeln über Schnee, während die tieferen Lagen mit teils großen Regenmengen zu kämpfen haben. Die Wetterschleife aus Föhn, Regen und Kälte wiederholt sich diese Woche voraussichtlich noch zwei Mal. Weiterlesen ⮕

Murenabgang auf der Brennerautobahn in TirolIn der Nacht von Montag auf Dienstag ist es im Gemeindegebiet von Gries am Brenner in Tirol aufgrund starker Regenfälle zu einem Murenabgang gekommen. Dabei wurde auch die Brennerautobahn (A13) auf beiden Fahrtrichtungen verschüttet. Weiterlesen ⮕