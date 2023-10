Auftragsvergaben als wirkungsvoller Hebel

Viele Vergabeprozesse laufen seit Jahrzehnten nach demselben Schema ab. Sie fordern hingegen von Auftraggeberinnen und Auftraggebern, umzudenken und dabei vor allem die Faktoren Regionalität und ESG-Kriterien stärker bei öffentlichen Auftragsvergaben zu berücksichtigen. Warum eigentlich?

Martin Schiefer: Öffentliche Auftraggeberinnen und Auftraggeber haben einen der stärksten Hebel für die Gestaltung unserer Zukunft in der Hand: Geld. Rund 61 Milliarden Euro werden jährlich über öffentliche Ausschreibungen vergeben. Ein Betrag, der – wenn er als Investition verstanden wird – viel für uns und vor allem für die nachkommenden Generationen bewirken kann.

Welche Hebel können Auftraggeberinnen und Auftraggeber durch eine Ausschreibung in Bewegung setzen, die ESG-Kriterien stärker gewichtet? Neben der Geldfrage müssen sich Auftraggeberinnen und Auftraggeber auch die Frage stellen, welche Unternehmen stärker belohnt werden sollen. Es gibt in Sachen Klimaschutz zwar auch Regulatorien und Vorgaben zu berücksichtigen, doch gerade jene Unternehmen, die sich in Sachen ökologisches und soziales Engagement besonders hervortun, sollten von der öffentlichen Hand stärker bevorzugt werden. headtopics.com

Unser Appell lautet daher: Warten wir nicht auf neue Regulatorien, sondern berücksichtigen wir in Vergabeprozessen schon jetzt jene Unternehmen, die entsprechende Maßnahmen setzen. Denn bei den ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance, Anm.), von denen alle reden, geht es nicht nur um Environment, also die Umwelt, sondern auch um das „S“, also soziale Faktoren wie den Umgang mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Bund, Länder und Gemeinden geben jährlich rund 61 Milliarden Euro für öffentliche Aufträge aus – mit Fokus auf Bau und Infrastruktur. Es sind gewaltige Summen Steuergeld im Einsatz, die eindeutig im Sinne einer lebenswerten Zukunft ausgegeben werden sollten. Gerade die Baubranche verursacht mit über 30 Prozent den höchsten Anteil der öffentlichen Emissionen in Österreich. headtopics.com

Hosiner und Co. zu stark für Ardagger/ViehdorfDie Mostviertler halten gegen die Young Violets gut mit, fahren dann aber doch mit leeren Hände nach Hause. Weiterlesen ⮕

Nö: Person aus stark verrauchter Wohnung in Zwentendorf gerettetZWENTENDORF (NÖ): Im zweiten Obergeschoß eines Mehrparteienhauses in Erpersdorf (Gemeinde Zwentendorf) brach in den Nachtstunden auf den 29. Oktober 2023 ein Brand aus. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei machten sich unverzüglich auf zum Notfallort. Weiterlesen ⮕

Alex Schulman: Fahrt in die VergangenheitAlex Schulman lässt „Endstation Malma“ großteils während einer Zugfahrt spielen. Ungewöhnlich und stark. Weiterlesen ⮕

Deutsche Bank verspricht Investoren GeldDer Aktienkurs des Geldhauses stieg so stark wie seit einem Jahr nicht mehr, nachdem das Institut erklärt hatte, es habe »Spielraum« zur Freisetzung von Kapital für Aktienrückkäufe. Weiterlesen ⮕

Barlov-Traumtor bringt SKN-Punkt in RiedSt. Pölten zeigte sich in Spiel eins unter Neo-Trainer Jan Schlaudraff stark verbessert, fing sich kurz vor der Pause dennoch den Rückstand ein. Nach der Pause scheiterten die Wölfe reihenweise an Ried-Keeper Andreas Leitner, ehe der eingewechselte Din Barlov den Ball in der Nachspielzeit zum hochverdienten Punkt im Kreuzeck versenkte. Weiterlesen ⮕

Auftragsvergaben als wirkungsvoller HebelESG-Aspekte rücken bei Auftragsvergaben stärker in den Mittelpunkt, sagt Vergaberechts-Spezialist Martin Schiefer. Er fordert mehr Fokus auf Regionalität bei öffentlichen Aufträgen. Weiterlesen ⮕