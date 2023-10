Auftaktsieg für Toronto und Jakob Pöltl

Für die Toronto Raptors hat die Saison in der National Basketball Association (NBA) erfolgreich begonnen. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl gewannen am Mittwoch (Ortszeit) zum Auftakt gegen die Minnesota Timberwolves 97:94.

Der 28-jährige Center steuerte sieben Punkte und elf Rebounds bei. In 23:43 Minuten auf dem Parkett standen zudem je ein Assist, Steal sowie Block für ihn zu Buche. 19.800 Zuschauer am Ontariosee erlebten eine spannende Partie, die erst im Finish entschieden wurde. Bei noch 6:22 Minuten Restspielzeit war es 84:84 gestanden. Der deutsche Weltmeister Dennis Schröder war mit 22 Punkten erfolgreichster Werfer der Raptors. O.G. Anunoby markierte 20 Zähler.

Pöltl sprach von einem „super Start“ in die neue Saison. „Wie erwartet war es nicht durchgehend schön, aber wir haben in der Defense gekämpft und ein sehr gutes Team auf 34 Prozent (Trefferquote, Anm.) aus dem Feld gehalten, haben fantastische Transition-Offense gespielt und gut vom Dreier getroffen. Cool, dass wir Coach Darko (Rajakovic, Anm.) gleich in seinem ersten Spiel als Chef einen Sieg schenken konnten. headtopics.com

Der herausragende Spieler in dem Texas-Duell stand aufseiten der Mavericks. Der Slowene Luka Doncic, ein früheres „Wunderkind“, eröffnete die Saison mit einem Triple-Double aus 33 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists.

