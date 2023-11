Auftakt in die Wintersaison

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:er ESV Wang begibt sich wieder aufEisturniere und feierte gleich den ersten vollen Erfolg in Marchtrenk.Einen Tag nach Beendigung der Sommersaison ging es gleich voll weiter mit dem Saisonstart der neuen Wintersaison.

Beim ersten Kontakt mit dem Kunsteis zeigte Nina Solböck bereits eine sehr gute Leistung. Gemeinsam mit David Lettner (NÖ), Moritz Schiefer (ST) und Alexander Schopf (OÖ) erreichten sie den dritten Turnierplatz. Diese Lehrgänge dienen auch für den Nationaltrainer eine Mannschaft für die Jugend-Europameisterschaft Ende Februar in Italien zu formen. Der nächste Lehrgang ist im November geplant.

NÖEV-Vizepräsident und zuständig für den Bereich Jugend Michael Schön und NÖEV- Jugendfachwart Helmut Rothberger waren mit ihren sechs Betreuern voll gefordert. Vormittag war richtiges Aufwärmen, Koordinationsübungen sowie richtige Grundhaltung beim Stockschießen auf dem Programm. headtopics.com

Nach der Mittagspause wurden individuelle Programme der einzelnen Gruppen durchgeführt. „Ein großes Lob gilt auch den Betreuern in den Vereinen für die aktive Jugendarbeit. Aber auch die Jugendlichen waren mit sehr viel Ehrgeiz und Elan an diesem Lehrgang mit dabei“, erklärte Koordinator Stefan Solböck vom ESV Wang. Zum Abschluss des Lehrganges wurden wieder Urkunden und ein kleines Geschenk an alle Teilnehmer übergeben.

Vorbereitungen für die kommende Wintersaison auf der NiedereWährend der alte Sessellift weiterhin stillsteht, bereitet man sich auf der Niedere bereit auf die kommende Wintersaison vor. Beim VOL.AT-Lokalaugenschein auf der Niedere stand die kleine rote Pistenraupe bereits bei der Bergstation bereit. Auch die orangen Sicherheitsnetze bei einem der Lifte waren aufgestellt. Auch auf der Website der Bergbahnen wird schon informiert:"Das Skigebiet Niedere ist über die Seilbahn in Bezau erreichbar. Bei ausreichender Schneelage sind die Schlepplifte Niedere Mulde und Niedere Kopf in Betrieb", liest man dort bereits. Weiterlesen ⮕

Zwei Rekordmonate in Folge: Auch der Oktober war der wärmste der MessgeschichteZahlreiche 'Sommertage' und einmal mehr als 30 Grad: Auf den wärmsten September folgt der wärmste Oktober der Messgeschichte. Weiterlesen ⮕

Nach Sessellift-Aus: Andelsbuch blickt optimistisch auf WintersaisonDer Andelsbucher Zweiersessellift wird wohl nicht mehr in Betrieb gehen. Ganz vorbei ist es mit dem Liftbetrieb in der Gemeinde jedoch nicht, wie Bürgermeister Bernhard Kleber erklärt. Weiterlesen ⮕

Drei chinesische Astronauten zurück auf der ErdeEs ist der zweite Crewwechsel seit der vollständigen Inbetriebnahme der Raumstation „Tiangong“ Anfang des Jahres. Weiterlesen ⮕

Verstappen feiert in Mexiko nächsten F1-RekordsiegDer Grand Prix in Mexiko-Stadt am vergangenen Sonntag wurde nicht nur durch sportliche Höchstleistungen, sondern auch durch unschöne Szenen auf den Tribünen geprägt. Ein Video, das eine heftige Schlägerei zwischen mehreren Formel-1-Fans zeigt, verbreitete sich rasch in den sozialen Netzwerken und sorgte weltweit für Aufsehen. Das war der Auslöser für die Schlägerei. Der Funke für die Tumulte scheint ein Zusammenstoß zwischen Ferrari-Pilot Charles Leclerc und dem Lokalmatador Sergio Perez im Red Bull gewesen zu sein. Während einige Zuschauer versuchten, den Streit zu schlichten, eskalierte die Lage weiter. Lebenslanges Hausverbot in Mexiko. Nachdem der Sicherheitsdienst den Anstifter der Keilerei identifizieren und abführen konnte, hat die Formel 1 nun Konsequenzen gezogen. Der Übeltäter wurde für sämtliche zukünftige Renn-Veranstaltungen gesperrt und erhielt zudem ein lebenslanges Hausverbot für die Strecke in Mexiko. 'Racepect'-Kampagne der Formel 1. Die verhängte Strafe ist ein Teil der 'Racepect'-Kampagne der Formel 1, mit der die Motorsport-Königsklasse gegen 'Respektlosigkeit innerhalb der F1-Community' vorgehen möchte. Weiterlesen ⮕