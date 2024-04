Auftakt am Sonntag: Start der Laufcup-Saison 2024 in Fischamend

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen: Auftakt am Sonntag! Auf der Enzersdorferstraße in Fischamend fällt heuer der Startschuss für die Laufcup-Saison 2024.n Fischamend findet der erste Bewerb der Laufcup Ost-Serie statt.

Im Blickpunkt steht wieder das Duell der Volksschüler. Der Laufcup Ost 2024 umfasst heuer sieben Veranstaltungen, drei davon steigen im Bezirk Bruck. Den Anfang macht Fischamend am Sonntag. Die „Fischamend Runners“ laden erneut zur Volksschule-Challenge ein. Dabei treten die ersten beiden Schulstufen sowie die dritte und vierte Schulstufe gegeneinander an. Für den Gewinner gibt es 80 Euro für die Klassenkassa. Die Startgebühr für die Volkschulkinder übernimmt die Stadtgemeind

