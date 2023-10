Aufregung vor Ski-Rennen in Sölden: Klimaaktivisten blockierten Straße

kommen würde. Die Stimmung war im Vorfeld der Gletscherrennen aufgeheizt, dazu ist der Weltcupauftakt in der Skination Österreich eine willkommene Bühne, um Aufmerksamkeit zu erlangen.

Vor dem ersten Durchgang des Herren-Riesentorlaufs traten dann am Sonntag auch Klimaaktivisten auf den Plan. Eine kleine Gruppe blockierte die Kehre 3 der Gletschersstraße, der einzigen Zufahrt auf den Rettenbachferner.

Schweizerin holt Sölden RTL vor BrignoneLara Gut-Behrami hat den Frauen-Riesentorlauf zum Start des alpinen Ski-Weltcups in Sölden gewonnen. Weiterlesen ⮕

Klima-Kleber blockieren Ski-Weltcup in SöldenDie 'Letzte Generation' schlägt beim Ski-Weltcup in Sölden zu. An Tag 2 haben sie die Hauptzufahrt zur Rennstrecke blockiert. Weiterlesen ⮕

Starker Wind: Ski-Rennen der Herren beginnt am ReservestartWegen starken Windes im oberen Streckenabschnitt beginnt der Riesenslalom der alpinen Skirennfahrer in Sölden etwas weiter unten am Reservestart. Weiterlesen ⮕

Leitartikel:Skisport ist kein Verbrechen - nicht zu handeln, eventuell schonWarum die Aufregung rund um den Weltcup-Auftakt in Sölden überzogen und Ski fahren nicht Ursache des globalen Klimawandels ist, man ihn aber trotzdem nicht braucht. Weiterlesen ⮕

Nach Wachs-Disqualifikation:Manipulation und Ungewissheit ist im Weltcup Tür und Tor geöffnetDer Denkzettel von Michael Schuen nach der Disqualifikation von Ragnhild Mowinckel beim Weltcup-Auftakt in Sölden. Weiterlesen ⮕

Live: ÖSV-Stars jagen in Sölden das StockerlNach den Frauen starten heute auch die Männer mit dem Riesentorlauf in Sölden in den Weltcup-Winter. Gelingt gleich der erste Podestplatz? Weiterlesen ⮕