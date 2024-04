Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der B36

Am 5. April 2024 kam es kurz vor 14 Uhr auf der B36 in Fahrtrichtung Thaya kurz vor der Ampelkreuzung zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeuge n. Um 14:05 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Waidhofen zur Bergung eines dieser Fahrzeuge alarmiert. Im Freitagnachmittags-Verkehr kam es auf der B36 kurz vor der Ampelkreuzung zu stockendem Verkehr. Aus bislang unbekannter Ursache krachte ein in Richtung Thaya fahrender Lkw auf den vor ihm befindlichen Pkw auf.

Dieser wurde durch die Wucht nach vorne geschoben und touchierte einen weiteren Pkw. Bei diesem Unfall blieben glücklicherweise alle Unfallbeteiligten unverletzt. Während der ganz vordere Pkw und der Lkw mit leichten Beschädigungen die Fahrt fortsetzen konnten, blieb der dritte beteiligte Pkw – ein Renault Megane – schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen. Die Polizei sicherte die Einsatzstelle ab und alarmierte die Einsatzkräfte der Feuerweh

