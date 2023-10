Auffahrunfall auf der B1 Wiener Straße bei Marchtrenk

Ein Auffahrunfall zwischen einem PKW mit Anhänger und einem LKW sorgte Freitagnachmittag auf der B1 Wiener Straße bei Marchtrenk (Bezirk Wels-Land) für erhebliche Verkehrsbehinderungen.

Der Unfall passierte am Freitagnachmittag auf der B1 Wiener Straße im Gemeindegebiet von Marchtrenk in Fahrtrichtung Wels. Ein LKW fuhr offenbar auf den Anhänger eines PKWs auf. Die Feuerwehr wurde offenbar zu Aufräumarbeiten alarmiert.

Die B1 Wiener Straße war in Fahrtrichtung Wels erschwert passierbar, eine Fahrspur musste gesperrt werden.

Weiterlesen:

laumatat »

Schwerer Auffahrunfall auf der A12 bei LangkampfenBei einem Auffahrunfall auf der Inntalautobahn (A12) bei Langkampfen wurden beide Fahrspuren und der Pannenstreifen blockiert. Die Autobahn musste gesperrt werden. Zwei Fahrer wurden leicht verletzt. Weiterlesen ⮕

Lkw-Anhänger ohne Fahrer blockiert Straße in WienIn Wien-Hernals entdeckte eine 'Heute'-Leserin am Mittwoch einen losen Lkw-Anhänger. Vom Fahrerhaus sowie dem Fahrzeug-Lenker fehlte aber jede Spur. Weiterlesen ⮕

Lilienfelder kam in Hofstetten von Straße abEinen ungewollten „Ausritt“ machte ein Autolenker aus dem Bezirk Lilienfeld im Pielachtal. Weiterlesen ⮕

Klimaprotest am Nationalfeiertag: Straße zum Innsbrucker Flughafen blockiertAktivisten und Aktivistinnen der „Letzten Generation“ sorgen am Nationalfeiertag für Verkehrsbehinderungen in Innsbruck. Mehrere Personen blockieren derzeit die Zufahrt zum Flughafen. Weiterlesen ⮕

Kreuzungsunfall zwischen zwei PKW auf Salzkammergut Straße bei Regau endet glimpflichREGAU. Ein Kreuzungsunfall zwischen zwei PKW hat sich Mittwochabend in einem Kreuzungsbereich der B145 Salzkammergut Straße bei Regau (Bezirk Vöcklabruck) ereignet. Weiterlesen ⮕

Attacke auf offener Straße: Italienischer Staatsbürger greift Polizisten anIn Wien-Simmering wurde ein 24-jähriger Italiener von unbekannter Täterschaft angegriffen und verletzt. Als die Polizei eingriff, griff das Opfer jedoch die Beamten an. Der aggressive Mann wurde vorläufig festgenommen. Weiterlesen ⮕