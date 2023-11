NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

m Samstag (4.11.) ist am Hadreser Wohlfühlplatz noch einmal etwas los: Der letzte Köllagossnmorkt der Saison geht wie gewohnt von 9 bis 13 Uhr über die Bühne. Danach ist Winterpause. Am kommenden Samstag findet für heuer der letzte Hadreser Köllagossnmorkt statt. Seit drei Jahren veranstaltet der Verein „Vom globalen zu irgendeinem Dorf“ den monatlichen Markt. Der Köllagossnmorkt ist bereits bei vielen in der Bevölkerung zum gesellschaftlichen Fixpunkt, der jeweils am ersten Samstag im Monat stattfindet, geworden.

Dorfwirt Andy Grnia ist für den Mittagstisch zuständig. Auf der Speisekarte stehen Wildragout mit Spätzle und Preiselbeeren oder süße hausgemachte Buchteln gefüllt mit Powidl und dazu Vanillesauce. Der Winzerhof Ernst schenkt Getränke aus. headtopics.com

