Auf die Hausbanken in Niederösterreich ist Verlass

Eric Ferstl erstellte gemeinsam mit Kerstin Strobach die Studie „Banken in Niederösterreich 2022“. Ein Ergebnis: „Die zunehmende Digitalisierung verlagert die Kommunikationskanäle verstärkt weg vom persönlichen Kontakt hin zu digitalem Service- und Beratungsangebot.

Rund jeder neunte im Bankwesen Beschäftigte ist in Niederösterreich tätig, wobei sich von 2013 bis 2022 ein konstanter Rückgang der Beschäftigtenanzahl zeigt. Dieser Rückgang setzte sich während der Corona-Pandemie fort. Auch für Gesamtösterreich zeigt sich ab dem Jahr 2013 ein dauerhafter Beschäftigtenrückgang, der jedoch im Unterschied zu Niederösterreich volatiler verläuft.

Insgesamt sind im Jahr 2022 im österreichischen Bankwesen 64.957 Personen beschäftigt. Niederösterreich liegt mit 6.976 Beschäftigten bzw. einem Anteil von rund 11 % an dritter Stelle, hinter Wien (21.919 Beschäftigte, rund 34 %) und Oberösterreich (10.195 Beschäftigte, rund 16 %). Die Beschäftigten im niederösterreichischen Bankwesen machen rund 1,07 % der unselbstständigen Beschäftigten in Niederösterreich aus.

Die Nettozinsmarge beträgt 2022 1,59 % und liegt damit deutlich über dem österreichischen Durchschnitt. Die versteuerte Gesamtkapitalrentabilität liegt bei 0,70 %. Über 55 % der bestehenden Forderungen entfallen auf Unternehmen. Das Wachstum der bestehenden Kredite an Unternehmen in Niederösterreich ist seit 2006 mit durchschnittlich 7,04 % p.a. im Bundesländervergleich am höchsten.

