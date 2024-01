Auf der Adamant - Ein Tageszentrum für Erwachsene mit psychischen Störungen

In „Auf der Adamant“ erzählt Nicolas Philibert von einem Tageszentrum für Erwachsene mit psychischen Störungen. Der Regisseur Nicolas Philibert versteht seine Filme als Angebote zu Begegnungen, etwa mit diesen Besuchern des schwimmenden Tageszentrums Adamant. Wer einmal eine Arbeit von Nicolas Philibert gesehen hat, vergisst sie nicht.

Der französische Dokumentarfilmer begegnet seinem Gegenüber auf Augenhöhe: in „Sein und Haben“ etwa den Kindern einer Volksschule auf dem Land oder in „Nénette“ der gleichnamigen Orang-Utan-Dame im Zoo – respektive den Menschen, die sie dort betrachten. Sein neuer Film erzählt von einer Einrichtung für Menschen mit psychischen Störungen, die „Auf der Adamant“, einem fest verankerten Schiff an der Seine in Paris, einen strukturierten Tagesablauf angeboten bekommen. Die Protagonistinnen und Protagonisten kommen selbst zu Wort, niemand spricht über sie, aber alle mit ihnen. Sie haben Fragen an das Filmteam und bekommen diese auch beantwortet





falter_at » / 🏆 10. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Wiederaufbereitung von Lichtbalken → Mit Blaulicht auf der Überholspur zur RessourcenschonungDÜSSELDORF | DINSLAKEN (DEUTSCHLAND): Die Standby GmbH aus Dinslaken wurde am 6.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Wiener Weihnachtsmärkte: Art Advent auf dem KarlsplatzDer Art Advent auf dem Karlsplatz ist ein außergewöhnlicher Weihnachtsmarkt in Wien mit einem Angebot an Handwerkskunst und bio-zertifizierter Gastronomie. Es gibt auch einen Kinderbereich mit vielen Attraktionen.

Herkunft: falter_at - 🏆 10. / 61 Weiterlesen »

Erhöhte Terrorgefahr in Europa nach Hamas-Überfall auf IsraelSeit dem Hamas-Überfall auf Israel (7. Oktober) herrscht in weiten Teilen Europas erhöhte Terrorgefahr, für Österreich sprach Innenminister Gerhard Karner am Freitag vor Journalisten von einer „latent erhöhten Gefährdungslage“. Hinweise auf konkrete Anschlagspläne gebe es aber keine. Die Silvesterfeiern würden laut Innenressort von den Einsatzkräften dementsprechend geschützt.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Kinderbetreuungsquote auf Höchststand, Kluft zwischen Erwerbstätigkeit von Müttern und VäternIm Jahr 2022 wurde mehr geheiratet als im Jahr zuvor, gleichzeitig kamen weniger Kinder zur Welt. Die Kinderbetreuungsquote liegt auf einem bisherigen Höchststand. Ein Spalt klafft zwischen der Erwerbstätigkeit von Vätern und Müttern.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Keine Unterstützung für Papamonat: Bauarbeiter wartet immer noch auf GeldGeorg Hasler (38) aus Koblach* wurde im Juni glücklicher Vater einer kleinen Tochter. Der Bauarbeiter ging in den Papamonat, die zugesagte Unterstützung blieb dem Jungpapa aber verwehrt. Das Geld für seinen Verdienstausfall hat er aber bis heute nicht gesehen.

Herkunft: Vorarlberg - 🏆 13. / 51 Weiterlesen »

Drei Festnahmen, kein konkreter Hinweis auf Anschlag in WienDie Staatsanwaltschaft Wien hat am Sonntag auf APA-Anfrage die Festnahme von drei Terrorverdächtigen bestätigt, die offenbar Teil eines Länder übergreifenden radikalislamistischen Netzwerks waren, das Anschlagspläne in Wien, aber auch in Köln und Madrid erörtert haben soll.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »