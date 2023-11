Auch Signa Development Selection mit Verlust im Halbjahr

Die liquiden Mittel seien seit Jahresbeginn von 125 Mio. auf 32 Mio. Euro geschrumpft, berief sich Bloomberg auf Unterlagen, die zur Einsicht zur Verfügung gestanden sind. Diese Informationen wurden laut der Nachrichtenagentur Investoren am Dienstag vorgelegt. Das Unternehmen verwies dabei auf das verschlechterte Marktumfeld angesichts der gestiegenen Zinsen. Derzeit sei das Unternehmen dabei, Finanz- und Rechtsberater zu ernennen.

Zuletzt gab es Anzeichen für Spannungen in der Signa-Gruppe. So wurden in Hamburg und Stuttgart Bauarbeiten gestoppt. Weiters hat der Online-Sportartikler Signa Sports United Insolvenz beantragt. Zuvor wurde eine Finanzierungszusage der Signa Holding zurückgezogen.

