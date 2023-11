Auch für Ausländer: Ägypten öffnet Grenze zu Gaza für Verletzte

Der Krieg hatte das zuletzt besser gewordene Verhältnis zwischen Israel und Ägypten belastet, Umsiedlungspläne sorgten für neue Spannungen.Eine offizielle Bestätigung über eine mögliche Grenzöffnung in Rafah für Zivilistinnen und Zivilisten gab es bisher noch nicht. Unklar ist auch, wann die Grenze im Fall einer Öffnung wieder schließen würde.

Ägyptische Fernsehsender zeigten am Mittwoch Livebilder von einer großen Anzahl an Rettungswagen, welche die Grenze in Rafah in Richtung Gazastreifen überquerten. Sie sollten schwer verletzte Palästinenser zur Behandlung in ägyptische Krankenhäuser bringen, wie ägyptische und palästinensische Vertreter erklärten.Schon seit Dienstagabend verdichteten sich die Berichte, wonach Ägypten den Grenzübergang öffnen könnte.

In dem Bericht werden Optionen gewälzt, „um angesichts der Hamas-Verbrechen, die zum Krieg der eisernen Schwerter führten, eine signifikante Veränderung der zivilen Realität im Gazastreifen herbeizuführen“. Als „Krieg der eisernen Schwerter“ bezeichnen die israelischen Streitkräfte ihre Reaktion auf den Terrorüberfall der Hamas am 7. Oktober. headtopics.com

Die beiden anderen Überlegungen – die Wiedereinsetzung der im Westjordanland ansässigen Palästinensischen Autonomiebehörde als Souverän in Gaza oder die Unterstützung eines lokalen Regimes – werden abgelehnt. Diese würden keine Angriffe auf Israel verhindern.Das Büro von Israels Premier Benjamin Netanjahu versuchte rasch, das Dokument herunterzuspielen. Es handle sich schlicht um ein hypothetisches „Konzeptpapier“.

„Wenn die palästinensischen Bürger aus dem Gazastreifen auf den Sinai verlegt würden, dann verlegen wir die Idee vom Widerstand, die Idee vom Kampf von Gaza auf den Sinai. Und dann wird konsequenterweise der Sinai zur Operationsbasis gegen Israel. Und dann wird Israel dort das Recht haben, sich zu verteidigen“, so Sisi kürzlich. Am Dienstag bekräftigte Premier Mustafa Madbuli laut BBC, kein regionaler Konflikt dürfe auf Kosten Ägyptens gelöst werden. headtopics.com

Ägypten nimmt Verletzte aus dem Gazastreifen aufAngesichts der israelischen Bombardierungen des Gazastreifen will Ägypten ab Mittwoch Verletzte aus dem Palästinensergebiet aufnehmen. Weiterlesen ⮕

Ägypten will Verletzte aus Gazastreifen aufnehmen81 Schwerverletzte sollen am Mittwoch via Grenzübergang Rafah nach Ägpyten ausreisen können. Weiterlesen ⮕

– Ägypten: Umsiedlungspläne lasten auf VerhältnisDie vor Kurzem noch vergleichsweise guten Beziehungen zwischen Israel und Ägypten haben durch den aktuellen Krieg gegen die Hamas schwere Dämpfer erlitten. Nun überlegt Israels Regierung offenbar, die 2,3 Millionen Menschen im Gazastreifen auf die Sinai-Halbinsel umzusiedeln – was in Kairo auf schärfste Ablehnung stößt. Weiterlesen ⮕

Konfrontationen an der israelisch-libanesischen GrenzeKampfflugzeuge des israelischen Militärs haben Ziele der Hisbollah-Miliz im Libanon angegriffen. Auch im Gaza-Streifen gab es nächtliche Gefechte. Weiterlesen ⮕

St. Ruprecht an der Raab:58-jährige Landwirtin stürzte von Gabelstapler und verletzte sich schwerMontagvormittag stürzte in Rollsdorf (Gemeinde St. Ruprecht an der Raab) eine 58-jährige Landwirtin von einem Gabelstabler. Sie wurde schwer verletzt. Weiterlesen ⮕

Schwerer Unfall auf der S1: Zwei Verletzte und ein unverletzter HundEin Pkw kam auf der S1 von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Die beiden Insassen wurden eingeklemmt und von der Feuerwehr gerettet. Ein Hund blieb unverletzt. Die Unfallursache wird untersucht. Weiterlesen ⮕