Auch Babler ist noch lang kein Kickl-Verhinderer

Es war eines der zentralen Wahlargumente Andreas Bablers im SPÖ-internen Machtkampf des Frühjahrs 2023: Er, der gestandene Kommunalpolitiker, könne endlich Blauwähler zu den Roten zurückholen – so sie überhaupt je dort gewesen waren. Als Zeugnis der Fähigkeit, das Working-Class-Duell mit den Freiheitlichen für sich entscheiden und den freiheitlichen Höhenflug stoppen zu können, dienten Wahlergebnisse von 71 Prozent in der 20.

Das ist nun ein halbes Jahr her. Und Babler mag die SPÖ stabilisiert haben, viel mehr aber auch nicht. Laut Umfragen hat die FPÖ in den vergangenen Monaten keinerlei Babler-Malus verbucht, im Gegenteil: Sie hat gar noch zugelegt und liegt stabil bei rund 30 Prozent. In der fiktiven Kanzlerfrage gewann Herbert Kickl auch dazu und rangiert mittlerweile ebenfalls auf Platz eins.

Indes helfen die Roten unfreiwillig mit, Kickls zentrale Erzählung zu untermauern: dass nämlich allerhand im Land den Bach runtergehe, ja viele nicht einmal mehr zu essen haben und sich rein gar nichts mehr leisten könnten. Laut Babler sind selbst „normalverdienende Pensionisten“ nicht mehr imstande, ihren Enkeln etwas zu schenken, die Regierung habe schließlich der Teuerung „in existenzgefährdender Untätigkeit einfach nur zugeschaut und sie durchrauschen lassen“. headtopics.com

Es ist dies nicht das einzige Problem des roten Frontmannes vor dem nächste Woche stattfindenden Parteitag. Die alten Konflikte aus der Ära Pamela Rendi-Wagners sind grosso modo ungelöst – und das geht weit über den zuletzt wieder einmal aufgeflammten Konflikt mit Hans Peter Doskozils burgenländischer Landespartei hinaus.

