Bei der Atemschutzgeräteträgerausbildung der Stufe 4 werden Feuerwehrmänner und -frauen in einer mobilen Brandsimulationsanlage unter Einsatz von Propangas ausgebildet. Nach einem Strahlrohrtraining und einer Wärmegewöhnung wird das korrekte Vorgehen im Brandeinsatz beübt. Bei Temperaturen von bis zu 300 Grad Celsius kommen die Teilnehmer oft zum ersten Mal in Berührung mit der Hitzeeinwirkung in Verbindung der körperlichen Belastung im Atemschutzeinsatz

. Zur Ausbildung der Teilnehmer waren unter der Leitung von BSB für Atemschutz, OBI René Steininger rund 35 Ausbildner aus den Bezirken Gmünd, Horn und Waidhofen an der Thaya sieben Tage lang eingesetzt, wobei der Bezirk Gmünd 17 Ausbildner stellte

