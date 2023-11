AT&S erzielte im ersten Halbjahr weniger Umsatz und Gewinn

konnte bestätigt werden.hat im ersten Halbjahr 2023/24 weniger Umsatz erwirtschaftet. Der Konzernumsatz reduzierte sich von 1,07 Milliarden Euro in der Vergleichsperiode des Vorjahres auf 814 Millionen Euro (minus 24 Prozent), teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer Aussendung mit. Begründet wurde das mit dem schwierigen Marktumfeld, das auch unterm Strich zu Einbußen führte: Das Konzernergebnis verringerte sich von 224 Millionen um 78 Prozent auf 49 Millionen Euro.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) sank - bedingt durch den geringeren Konzernumsatz - von 315 Millionen Euro auf 217 Millionen Euro, hieß es in der Aussendung. Um den aus der schwierigen Marktlage resultierenden Effekten wie Preisdruck und Inflation gegenzusteuern, hatte das Unternehmen bereits im Vorjahr „umfassende“ Kostenoptimierungsprogramme umgesetzt.

Den Ausblick für das Gesamtjahr 2023/24 bestätigte der Leiterplattenhersteller. Das Management rechnet trotz der aktuellen Herausforderungen mit einem Konzernumsatz zwischen 1,7 und 1,9 Milliarden Euro, die bereinigte EBITDA-Marge werde voraussichtlich zwischen 25 und 29 Prozent liegen. Auch längerfristig gibt sich AT&S positiv. headtopics.com

Auch Signa Development Selection mit Verlust im HalbjahrMit der Signa Development Selection AG geriet ein weiteres Unternehmen aus dem Immobilienimperium des Tiroler Milliardärs Rene Benko in die roten Zahlen, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch. Die Neubewertung von Immobilien sorgte für einen Verlust von 190 Mio. Euro im ersten Halbjahr. Weiterlesen ⮕

Nach Rekord-Gewinnen: OMV-Umsatz bricht drastisch einNach einem Rekordhoch im Vorjahr ist der Umsatz des Öl- und Gaskonzerns OMV stark gesunken. Damit liegt man klar unter den Erwartungen von Analysten. Weiterlesen ⮕

Eklat am Traisner Schutzweg: GeldstrafeTraisner soll am Zebrastreifen auf das Auto eines Unternehmers getreten haben. Dieser streitet es ab, das Gericht sah das anders. Weiterlesen ⮕

Vergnügliches, vielfarbiges HerbstkonzertDas Konzert des Musikvereins St. Peter in der Au begeisterte mit einem fein gegliederten Programm, das das Publikum von der „Grande Fanfare“ bis zu „Bruce Springsteen in concert“ führte. Weiterlesen ⮕

Neue Ausgabe der Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' jetzt auch auf DeutschDie beliebte Minispiel-Sammlung 'Jackbox Party Pack' geht in ihre zehnte Runde und ist nun auch komplett auf Deutsch verfügbar. Das Spiel ermöglicht es, mit mehreren Spielern lokal oder online zu spielen, wobei nur ein Mitspieler das Spiel besitzen muss. Die anderen Spieler können einfach mit ihren Mobilgeräten in das Spiel einsteigen. Zuschauer können das Spiel auch über Discord und Co. auf ihren Bildschirmen verfolgen. Weiterlesen ⮕

EM-Finale im American Football: Österreich besiegt Finnland mit 28:0Das EM-Finale im American Football zwischen Österreich und Finnland war eine Riesensache. Der hochüberlegene 28:0-Sieg, das (fast) ausverkaufte Stadion, die hochsympathisch positive Grundstimmung – all das war Werbung für St. Pölten und das Sportland Niederösterreich. Weiterlesen ⮕