Der ASX (made in Valladolid) fährt sich angenehm – der Fünftürer wirkt ziemlich ausgereift. Satt liegt er auf der Straße, nichts knarzt oder poltert. ie zweite ASX-Generation ist ein umgelabelter Captur – die Allianz mit Renault-Nissan macht es möglich.

Mitsubishi stellt, nach dem Rückzug vom (Europa-)Rückzug, die Modellpalette neu auf. Startkandidat war – und ist – dem Trend entsprechend ein City-Crossover. Für den hat man nicht erst einen neuen Namen gesucht, sondern die Typenbezeichnung des ausgelaufenen Kompakt-SUVs weitergereicht: ASX. headtopics.com

Das alles bedeutet: passables Raumangebot auf subkompakter Grundfläche, Agilität und Wendigkeit nicht nur im Hauptrevier (der City), komfortabel-ausgewogene und akkurat federnde Fahrwerksabstimmung. Unser Testwagen hatte einen Plug-in-Hybridantrieb mit einer Systemleistung von 159 PS. Damit lässt es sich recht munter vorwärtskommen, das Elektroaggregat unterstützt perfekt. Das automatische Multimode-Getriebe sortiert weitgehend friktionsfrei die Fahrstufen.

ab 43.490 Euro (Testauto/Listenpreis) – adaptiver Tempomat, aktiver Spurhalteassistent, Lederausstattung, Klimaautomatik, Panoramaglasschiebedach.

