Aston Martin: Abstieg in der Formel-1-Weltmeisterschaft

Schon allein an der Konkurrenz zeigt sich der Abstieg von Sensationsteam Aston Martin in der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft. Zu Beginn des Jahres noch der größte Herausforderer von Red Bull Racing, klar vor den etablierten Spitzenteams Mercedes und Ferrari kämpften Fernando Alonso und Lance Stroll beim vergangenen Rennen in Mexiko mit den Nachzüglern Haas, Alfa Romeo und Co., ehe der Grand Prix für beide Fahrer ein frühzeitiges Ende nahm.

Mittlerweile ist der grüne Glanz im Hause Aston Martin ab. Die Gründe für den heftigen Absturz sind vielfältig und sorgten für Betrieb in der Gerüchteküche. Altmeister Alonso sei unzufrieden mit dem Projekt, wolle hinschmeißen und zu Red Bull wechseln. Alles nur Schall und Rauch, betonte der Routinier im Rahmen des Rennens in Brasilien erbost. „Ich bin überhaupt nicht demotiviert. Ich genieße das Projekt immer noch sehr, ich liebe das Team. Ich denke, wir hatten eine unglaubliche Saison, auch wenn wir jetzt offensichtlich nicht schnell genug sind“, meinte Alonso, der sogar mit Konsequenzen drohte, sollten diese Gerüchte weiterverbreitet werden. Spaß dürfte sein Job derzeit aber nur begrenzt machen.Denn aktuell scheint der zweifache Weltmeister mehr Testpilot als Siegfahrer zu sein. Zu Saisonbeginn sah das noch ganz anders aus. Aston Martin, Siebenter der Konstrukteurs-WM 2022, nutzte die zusätzliche Windkanalzeit bestens, begann das Auto zu verstehen und gut zu entwickel

