Innsbruck – Das kommt einem dann doch sattsam bekannt vor: Die Kampfmoral der römischen Legionäre schwindet – und auch das Belagern eines kleinen gallischen Dorfs schlägt langsam aufs Gemüt. Und ins Geld geht es auch. Da ist guter Rat teuer. Vor Jahrzehnten schickte Cäsar intrigante Streithansel („Streit um Asterix“, 1973) oder Turbokapitalisten („Obelix GmbH & Co. KG“, 1978) gen Gallien – um die Unbeugsamen zu brechen.

Diesmal ist es ein Wohlfühlphilosoph, der die verschworenen Widerständler aus der Ruhe bringen soll. Visuversus, so heißt der Gesandte Cäsars. Er predigt Achtsamkeit, drischt Phrasen und faselt in Floskeln: „Verschlossene Türen sind Einladungen, andere zu öffnen.

Kann das gut gehen, wenn man den berühmtesten Galliern, wenn man Asterix und Obelix, Majestix, Miraculix und Troubadix das Ungestüme, Unkorrekte und den Übermut austreibt? „Die weiße Iris“, Asterix-Band Nummer 40, spielt es durch. Und was kommt raus? Es ist wie immer. Die große Geschichte ergibt gerade so viel Sinn, dass die kleinen Gags nicht allzu sehr darunter leiden. headtopics.com

Nach fünf von Jean-Yves Ferri verfassten Bänden debütiert mit „Die weiße Iris“ Fabcaro als neuer Asterix-Autor. Fabcaro, der eigentlich Fabrice Caro heißt, hat sich in Frankreich mit surrealen Szenarios einen Namen gemacht. Das Album „Zaï zaï zaï zaï“, das ihn 2015 bekannt machte, etwa handelt vom heillosen Durcheinander, das eine vergessene Supermarkt-Kundenkarte auslösen kann.

Ausgelassen wird in „Die weiße Iris“ wenig: Das Piratenschiff wird, diesmal eher ungewollt, in wenigen Panels versenkt, Gutemines Bruder, der Großstadtschnösel Homöopatix, der zuletzt in „Die Lorbeeren des Cäsar“ (1974) auftauchte, schaut erneut vorbei, die Kunstschickeria in Lutetia wird liebevoll abgewatscht und auf dem Weg ins Theater kommen Obelix wenig erfreuliche Erinnerungen an „Asterix und der Kupferkessel“ (1972) in Sinn. headtopics.com

