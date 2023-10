Ärztemangel in Stockerau: Stadtführung ruft zur Suche nach Ärzten auf

Nicht nur in ländlichen Gegenden, sondern auch in der größten Stadt des Weinviertels, darunter in Stockerau, gibt es einen Kassenärztemangel. Darauf machen Gesundheitsstadtrat Admir Osmanovic und Vizebürgermeister Heinz Scheele (beide SPÖ) aufmerksam. So konnte nach der pensionsbedingten Schließung der Ordination von Hautarzt Postl die Stelle nicht nachbesetzt werden. „Obendrein gibt es in Stockerau keinen Ärztenotdienst am Wochenende.

Daher ruft er die Stadtführung dazu auf, proaktiv auf die Suche nach Ärzten zu gehen - auch in anderen Regionen des Landes. Entsprechende Vorschläge wird er in den zuständigen Gremien machen und hofft auf breite Unterstützung. Manchmal liege es aber auch an möglichen Förderungen für interessierte Ärzte, wie sie in anderen Städten durchaus nicht unüblich sind.

„Wir müssen uns daher auch in Stockerau ein Fördermodell für Kassenärzte überlegen, um ihnen so die Eröffnung einer neuen Praxis zu erleichtern“, schlagen Osmanovic und Scheele vor. „Wir müssen dem Kassenärztemangel nachhaltig in Stockerau entgegenwirken, denn der Zugang zu medizinischer Versorgung muss für die Stockerauer und Stockerauerinnen verfügbar und kostenlos möglich sein“, so Osmanovic und Scheele. headtopics.com

