Artenzonen als Mittel gegen Verbauung: Klosterneuburg gewinnt vor dem Verfassungsgerichtshof

Klosterneuburg gewinnt vor dem Verfassungsgerichtshof einen wichtigen und richtungsweisenden Präzedenzfall in Sachen Raumordnung. Die Verbauung der Stadt ist Thema Nummer eins in der Babenbergerstadt. Klosterneuburg hat eine mobile Wohnbaulandreserve, also als Bauland gewidmetes, aber noch unbebautes Wohnbauland. 122 Hektar, das sind etwa 174 Fußballplätze. Diese große Baulandreserve ist zum Großteil für die extrem starke Verbauung in Klosterneuburg verantwortlich.





noen_online » / 🏆 15. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

AUVA plant Verkauf des Weißen Hofs in KlosterneuburgDie Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA) plant den Verkauf der Liegenschaften am Weißen Hof in Klosterneuburg. Der Betrieb des Rehabilitationszentrums Weißer Hof soll 2026 eingestellt werden.

Herkunft: noen_online - 🏆 15. / 51 Weiterlesen »

Israel und Hamas setzen auf KonfrontationIsrael und Hamas setzen weiter auf Konfrontation. Beide Seite sehen den Krieg momentan als bestes Mittel an, um ihre Ziele zu erreichen.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Ungarn blockiert EU-Hilfen für UkraineDer ungarische Regierungschef Viktor Orban hat seine Zustimmung zu weiteren EU-Hilfen für die Ukraine von der Freigabe blockierter EU-Mittel für sein Land abhängig gemacht.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Klimaklage von Kindern und Jugendlichen geht in die nächste RundeIm Sommer sind zwölf Kinder und Jugendliche mit ihrer Klimaklage aus formellen Gründen beim Verfassungsgerichtshof (VfGH) gescheitert, nun wollen es sieben erneut wissen. Sie sehen ihre Kinderrechte und Zukunft durch fehlende Maßnahmen für den Klimaschutz gefährdet. Die Klimaklage geht jetzt in die nächste Runde.

Herkunft: kleinezeitung - 🏆 6. / 63 Weiterlesen »

Russland beeindruckt von Ungarns Taktieren bei Hilfsgeldern für die UkraineRussland hat sich am Freitag von dem Taktieren Ungarns rund um die Auszahlung von Hilfsgeldern für die Ukraine beim EU-Gipfel „beeindruckt“ gezeigt. Dass der ungarische Regierungschef Viktor Orban zuvor seine Zustimmung zu weiteren EU-Hilfen von der Freigabe blockierter EU-Mittel für sein Land abhängig gemacht hatte, stieß bei anderen Ländern unterdessen auf scharfe Kritik: Orban nehme die EU „als Geisel“.

Herkunft: ORF - 🏆 8. / 63 Weiterlesen »

Machtkampf im Vatikan: Papst Franziskus gegen Kardinal BurkeEs geht um einen Machtkampf zweier weißer Männer im Vatikan: Papst Franziskus und Kardinal Raymond Burke. Franziskus hat entschieden, Burke dessen Wohnung und Gehalt zu entziehen.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »