Arnold Schwarzenegger wegen nicht angemeldeter Luxusuhr vom Zoll festgehalten

Ausgerechnet sein Engagement für den Klimaschutz brachte Arnold Schwarzenegger in Schwierigkeiten mit den Zollbehörden. Er wurde am Mittwochnachmittag am Münchner Flughafen festgehalten.ist am Mittwoch am Münchner Flughafen vom Zoll zweieinhalb Stunden lang angehalten worden. Er soll eine wertvolle Luxusuhr nicht angemeldet haben, die er bei seiner Klima-Charity im Vorfeld der Hahnenkammrennen versteigern lassen wollte. Gegen den Hollywoodstar wurde ein Steuerstrafverfahren eingeleitet.

Schwarzeneggers Klima-Initiative teilte indes mit, dass diese „natürlich alles ordnungsgemäß verzollen und versteuern“ werde. Darüber hinaus wurde zu einem wortgewaltigen Gegenschlag gegen den Münchner Zoll ausgeholt. Schwarzenegger habe zu jedem Zeitpunkt kooperiert, „obwohl es eine inkompetente Untersuchung war, eine totale Komödie voller Fehler, die allerdings einen sehr lustigen Polizeifilm abgeben würde.“ Und er habe sich selbstverständlich sofort bereit erklärt, den Zoll auf - „man bedenke“ - seine eigene, persönliche Uhr zu bezahle





