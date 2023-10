Arnold Schwarzenegger und Freundin führen Promiauflauf bei Weißwurstparty an

Arnold Schwarzenegger und Freundin Heather Milligan führten bei der Jubiläumsausgabe der Weißwurstparty den Promiauflauf im Stanglwirt an.

Preise, Kategorien, Auktion: So kommt man zu Tickets für die WeißwurstpartyDie Weißwurstparty beim Stanglwirt gehört bei den Hahnenkammrennen in Kitzbühel schon zu den großen Feier-Klassikern. So kommt man an die begehrten Tickets:

Maurer & Cik: Prominente Gäste und aktuelle Schlagzeilen im Nachrichten-PodcastIn der wöchentlichen Episode "Maurer & Cik" besprechen Kabarettist Thomas Maurer und Thomas Cik von der Kleinen Zeitung die wichtigsten und schrägsten Schlagzeilen. Prominente Gäste wie Vera Russwurm, Arnold Schwarzenegger und Alfred Gusenbauer werden genannt. Themen wie die Situation in Bergkarabach, Memoiren von Nicolas Sarkozy und der Kampf der FPÖ gegen die Eliten werden diskutiert.

Bub in Hundebox – das sagte 13-Jähriger zur FolterVon einer Psychologin wurde jetzt der gepeinigte 'Hundebox-Bub' zu den Ereignissen befragt. Mutter und Freundin sollen das Kind schwer gequält haben.

Das waren die offenen Ateliers in und um HollabrunnAn den Tagen der offenen Ateliers zeigten sich die Kunstschaffenden in der Bezirkshauptstadt. Klöppelkunst, Deko aus Keramik, Loops und viele Bilder wurden von den Besuchern bewundert.

Großer Andrang beim „Abend der Betriebe" in Waidhofen35 Unternehmen waren beim „Abend der Betriebe" in der Polytechnischen Schule Waidhofen dabei.

Parkabgaben: Das kommt neuParkgebühren, Darlehensvergaben und LED-Beleuchtung für Volksschule und MS waren Hauptthemen der jüngsten Sitzung.