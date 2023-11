Armin Wolf überrascht ORF-Zuseher mit Grusel-Kostüm

" am Halloween-Tag, die ausgerechnet von Armin Wolf moderiert wird. Das schreit nach einer ungewöhnlichen Verabschiedung. Jener ORF-Anchor, der gerne auch mal in Badehose abmoderiert und bereits für seine Faschings-Verkleidungen bekannt ist, ließ sich auch am heutigen Grusel-Tag nicht lumpen.

Eineinhalb Stunden waren es vom Ende der"Zeit im Bild 2" bis zum Ende von Halloween noch. Mit"Genügend Saures gab es in den letzten 30 Minuten, gönnen Sie sich noch etwas Süßes und morgen einen erholsamen Feiertag" verabschiedete sich Wolf. Währenddessen zog er sich einen großen, schwarzen Hut mit Totenkopf über das Haupt, auch das Gesicht wurde davon verdeckt. Langsam schwenkte die Kamera weg – der ORF-Anchor blieb wie versteinert sitzen.

Der Algorithmus dort ist davon geprägt, dass einem weiter ähnliche Inhalte angezeigt bekommt wie solche, die man gerade gesehen hat. Sie selbst habe ein Video einer Pro-Palästina-Demo angezeigt bekommen und dieses bewusst bis zum Ende angeschaut. Danach war ihr kompletter Feed tatsächlich voll von ähnlichen Clips. headtopics.com

"Wenn ich jetzt TikTok öffne, sehe ich eigentlich nur noch tote Kinder, schrecklich emotionalisierendes Material." Sie beschäftige sich schon lange mit dem Thema, aber"so schlimm, wie es jetzt ist, war es auf Social Media in meinen Augen noch nie".Eine schwangere Frau lernte einen Mann auf einer Dating-App kennen. Am Freitag kam es zum ersten Treffen – mittendrin starteten die Wehen.

