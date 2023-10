Die Regierung der international nicht anerkannten Republik Arzach (Bergkarabach) hat nach der Niederlage gegen Aserbaidschan die Auflösung aller ihr unterstehenden Behörden bis zum 1. Januar 2024 beschlossen.Nikol Paschinjan

will nach eigenen Angaben im November ein Friedensabkommen mit Aserbaidschan unterzeichnen. Dieses werde auch die Aufnahme von Beziehungen beinhalten, sagte Paschinjan am Donnerstag bei einem Wirtschaftsforum in der georgischen Hauptstadt Tiflis.

Die beiden Ex-Sowjetrepubliken hatten jahrzehntelang über die überwiegend von Armeniern bewohnte, völkerrechtlich aber zu Aserbaidschan gehörende Region Bergkarabach gestritten und in Kriegen gekämpft. Aserbaidschan hatte Bergkarabach im vergangenen Monat headtopics.com

zurückerobert. Fast alle der 120.000 armenischen Einwohner sind aus der Region nach Armenien geflohen.

Weiterlesen:

Heute_at »

Armenien will Friedensvertrag mit Aserbaidschan unterzeichnenNach jahrzehntelangen Konflikten will Armeniens Premier mit Aserbaidschan Frieden schließen. Weiterlesen ⮕

Armenien hofft auf baldigen Frieden mit AserbaidschanDie beiden Staaten kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach. Im September hat Aserbaidschan sie zurückerobert. Weiterlesen ⮕

Armenien will im November Friedensabkommen mit Aserbaidschan unterzeichnenDie beiden Staaten kämpfen seit Jahrzehnten um die Region Berg-Karabach. Im September hat Aserbaidschan sie zurückerobert. Weiterlesen ⮕

Influencer-Agenturchef Parsaian: „Wir haben damit begonnen, bevor es cool war“Pedram Parsaian, Co-Gründer einer der ersten Influencer-Agenturen Österreichs, gibt Einblicke in die junge Branche. Weiterlesen ⮕

Luftangriff: Panzer am Heldenplatz erleidet TotalschadenNachrichten erfahren, bevor sie passieren. Weiterlesen ⮕

Begrenzter Vorstoß von Israels Armee in den GazastreifenDas israelische Militär hat in der Nacht auf Donnerstag einige Bodentruppen und auch Panzer in den Norden des Gazastreifens geschickt, den Einsatz aber bereits wieder beendet. Mehrere Einrichtungen der radikal-islamischen Hamas seien angegriffen worden, bevor die Soldaten sich wieder zurückgezogen hätten, teilte das Militär am Donnerstagmorgen mit. Weiterlesen ⮕