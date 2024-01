Arktische Wetterbedingungen in Teilen der USA

In Teilen der USA herrschen aktuell arktische Wetterbedingungen. Quer über das Land zwischen Kalifornien und New York galten am Samstag Wetterwarnungen. Besonders betroffen: der Mittlere Westen mit dem Bundesstaat Iowa, wo am Montag die Präsidentschaftsvorwahlen der Republikaner beginnen sollen. Die betonen zwar, „keine Angst“ vor dem Schnee zu haben, aber das Winterchaos dürfte die Vorwahlen trotzdem durcheinanderbringen.

Der US-Wetterdienst National Weather Service (NWS) hatte bereits am Freitag (Ortszeit) Wetterwarnungen besonders für Teile der Bundesstaaten North und South Dakota, Nebraska, Minnesota und Iowa herausgegeben, die für das Wochenende weiter galten. Für den Mittleren Westen und die Region der Großen Seen warnte das NWS vor starken Schneefällen, Blizzards (Schneestürmen) mit hohen Windgeschwindigkeiten und gefühlten Temperaturen von unter minus 40 Grad Celsius. An Küstenabschnitten am Atlantik drohen Sturmfluten. Einige Warnungen gelten bis Dienstag. Flüge wurden gestriche





