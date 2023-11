Ärger über Post: Großmugler müssen Pakete in Göllersdorf abholen

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

isher wurden Pakete oder Einschreibbriefe, die nicht zugestellt werden konnten, nach Stockerau gebracht. Die Post begründet die Änderung mit dem kürzeren Anfahrtsweg und längeren Öffnungszeiten. In Großmugl ist man über eine Neuerung alles andere als begeistert: Die Post hat den Abholungsort von Paketen und Einschreibebriefen von Stockerau zum Spar-Postpartner nach Göllersdorf verlegt. Das Problem: Die meisten Personen pendeln Richtung Wien und kommen auf ihrem Weg zur Arbeit nicht in Göllersdorf vorbei, sehr wohl aber in Stockerau.

Post-Sprecher Markus Leitgeb begründet die Änderung mit „Optimierungsmaßnahmen“. Konkret hält er fest: „Wir überprüfen und optimieren ständig unsere Benachrichtigungsgebiete, also die Hinterlegung in Post-Geschäftsstellen, so nun auch in Großmugl. Von Großmugl selbst sind es rund 15 Kilometer nach Stockerau, nach Göllersdorf hingegen nur knapp neun Kilometer. headtopics.com