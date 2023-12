Argentinischer Präsident Milei tritt Amt inmitten schwerer Wirtschaftskrise an

Inmitten einer schweren Wirtschaftskrise hat der ultraliberale Ökonom Javier Milei sein Amt als argentinischer Präsident angetreten. Der 53-Jährige wurde am Sonntag vor dem Parlament in Buenos Aires vereidigt. Der scheidende Staatschef Alberto Fernández legte ihm die Präsidentenschärpe um. In seiner Antrittsrede stimmte der 53-Jährige die Bevölkerung am Sonntag auf eine wirtschaftliche Rosskur ein. Es gebe keine Alternative zu einer finanzpolitischen Schocktherapie, so Milei.

Die Vorgängerregierung habe leere Kassen hinterlassen und das Land auf einen Pfad hin zur Hyperinflation geschickt. Das Budget müsse angepasst werden."Heute fängt eine neue Ära an. Heute beginnt der Wiederaufbau Argentiniens", sagte Milei in seiner Antrittsrede auf den Stufen des Kongresses."Es gibt keine Alternative zum Sparprogramm, es gibt keine Alternative zur Schocktherapie. Ich sage es wieder: Wir haben kein Geld." Zu der Zeremonie waren unter anderen Spaniens König Felipe V





