Argentinische Regierung plant radikalen Sparkurs

Die neue argentinische Regierung des ultralibertären Präsidenten Javier Milei hat wie im Wahlkampf angekündigt im Rahmen ihrer „Schocktherapie“ einen radikalen Sparkurs geplant. Von zuvor scharf kritisierten Plänen, die Zentralbank und die Landeswährung Peso abzuschaffen, ist vorerst keine Rede mehr. Fix scheint aber, dass der Staatsapparat drastisch abgebaut wird und Argentiniens Bevölkerung auf noch härtere Zeiten zusteuert.

„Alle Verträge, die der Staat im vergangenen Jahr abgeschlossen hat, stehen auf dem Prüfstand“, sagte Regierungssprecher Manuel Adorni Mitte Dezember. Die Zahl der Ministerien werde von 18 auf neun halbiert, das Personal auf verschiedenen staatlichen Ebenen um 34 Prozent reduziert. „Es ist wichtig zu verstehen, dass der Staat schrumpfen muss. Wir haben es mit einem aufgeblähten Staatsapparat zu tun“, sagte Adorni. Zudem verwies er darauf, „dass die Gehälter der Beschäftigten im öffentlichen Dienst von den 47 Millionen Argentiniern bezahlt werden müssen“





