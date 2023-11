Ardagger/Viehdorf wird „alles in die Waagschale werfen“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

Auswärtsspiel einmal anders. Die SG Ardagger/Viehdorf wollte den Ablauf vor einem Auswärtsspiel einmal verändern, um vielleicht den ersten Auswärts-„Dreier“ in der Regionalliga mit nach Hause zu nehmen. Also ging's anstatt mit dem Bus mit dem Zug nach Wien zu den Young Violets der Wiener Austria. Zählbares gab's für Ardagger/Viehdorf allerdings trotzdem nicht.

olfgang Riesenhuber und die SG Ardagger/Viehdorf wollen im letzten Heimspiel der Hinrunde noch einmal anschreiben. Eine Partie noch, bis die erste Meisterschaftshälfte absolviert ist, zwei noch, bis es in die wohl verdiente Winterpause geht: Die SG Ardagger/Viehdorf biegt auf die Herbstzielgerade der Regionalliga-Aufstiegssaison ein. headtopics.com

Die Ausgangslage: Ardagger/Viehdorf musste sich bei der jüngsten Auswärtspartie bei den Young Violets der Wiener Austria glatt 0:3 geschlagen geben. Vor allem in der ersten Phase machte Ardagger/Viehdorf den „jungen Veilchen“ das Leben schwer: Die Defensive präsentierte sich gewohnt stark und vorne konnte die SG die schnellen Alexander Weinstabl und Ferdinand Unterbuchschachner in Szene setzen.

Ardagger/Viehdorf liegt damit weiter auf dem zwölften Tabellenplatz der Sechzehnerliga, allerdings konnten die Verfolger Mauerwerk, Draßburg und der FavAC jeweils einen Punkt gutmachen. Die Ostliga bleibt eng. headtopics.com

Am kommenden Samstagnachmittag empfängt Ardagger/Viehdorf nun den aktuell Tabellenzehnten TWL Elektra – es ist das letzte Heimspiel im Herbst und gleichzeitig der Abschluss der Hinrunde; denn wenn's sechs Tage danach noch nach Traiskirchen geht, ist das bereits die vorgezogene erste Partie der zweiten Meisterschaftshälfte.

