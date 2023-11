Architektur für das Wesentliche

artin Pichler und Stefan Wedl, Geschäftsführer des Architekturbüros w30 mit Sitz in Waidhofen/Ybbs, über die Liebe zum Bestand, Ressourcen schonendes Bauen und das Neu-Denken des Wohnens.

NÖN: Im letzten Jahr haben Sie als Architekturbüro einen Prozess gestartet, der die Ausrichtung des Büros genauer unter die Lupe genommen hat. Wie hat dieser ausgesehen?Angefangen hat es damit, dass wir im Jänner 2023 eigentlich nur eine neue Homepage anlegen wollten.

Sie beschreiben Ihre Ausrichtung auch als „Architektur mit Sinn für das Wesentliche“. Was ist dieser Sinn für das Wesentliche?Dabei geht es vor allem darum zu schauen, was das Wesentliche ist, das die Menschen wirklich zum Wohnen, Arbeiten und letztlich auch Leben brauchen. Die Branche schießt da oft darüber hinaus oder verliert dieses Wesentliche aus dem Blick. headtopics.com

Die Sanierung des Bezirksgerichtes in Waidhofen an der Ybbs, die Sie geplant haben, hat beim NÖ Baupreis 2022 den zweiten Platz geholt. Was ist das Besondere an diesem Projekt?Bei dieser Sanierung ist es, sehr auf das Wesentliche reduziert, gelungen, den denkmalgeschützten Bestand zu erhalten und ohne große Veränderungen Neues zu integrieren. Das hört sich nicht besonders aufwendig an, ist aber eine ganz eigene Herausforderung.

In Hieflau steht das Remote Work Zentrum des Start-ups Emma Wanderer Alps, das inklusive Tiny Houses als gesamtes Areal gemietet werden kann.Ein weiteres Herzensprojekt ist das Remote Work Zentrum des Start-ups „Emma Wanderer Alps“ in Hieflau ...Ja, das ist ein wirklich tolles und innovatives Projekt, das wir erst in diesem Jahr fertiggestellt haben. Hieflau im Eisenerz ist keine Region, die sehr pulsiert. headtopics.com

Entwicklung der Inflation in ÖsterreichLive ab 14.30 Uhr: Bundesminister Martin Kocher informiert zur Inflation in Österreich. Weiterlesen ⮕

Neue Einsatzleiterin bei der Caritas Sozialstation St. Pölten StadtDie Caritas Sozialstation St. Pölten Stadt hat mit Nathalie Hochgerner eine neue Einsatzleiterin. Nathalie Hochgerner ist diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin und war zuvor stellvertretende Einsatzleiterin. Die 26-Jährige leitet zukünftig gemeinsam mit Einsatzleiter Martin Kubanek die Station in einer Doppelführung und folgt damit Susanne Brunner nach, die sich in die Pension verabschiedet hat. Weiterlesen ⮕

Blutspendeaktion in Gars: Freiwillige Spender ausgezeichnetIm Garser workingspace 4.0 fand eine Blutspendeaktion des Roten Kreuzes statt. 100 Blutspender haben daran teilgenommen, wovon sieben leider abgewiesen werden mussten. Im Rahmen der Blutspendeaktion wurden auch langjährige Blutspender von Bürgermeister Martin Falk, Sabine Kohlbauer vom Roten Kreuz und Ortsstellenleiter Karl Purker geehrt. Weiterlesen ⮕

D: Kind unter Pkw eingeklemmt & Personenzug rammt in Konstanz Pkw auf BahnübergangKONSTANZ (DEUTSCHLAND): Am Abend des 31. Oktober 2023 gegen 19:25 Uhr ereignete sich auf der Martin-Schleyer-Straße in Litzelstetten in Konstanz ein Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Kind. Dabei wurde das Kind unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Weiterlesen ⮕

Frauen sollen schon ab 40 an die Brustkrebsvorsorge erinnert werdenEtwa 1.000 Frauen in Niederösterreich erkranken jährlich an Brustkrebs. Um ihnen durch eine rechtzeitige Diagnose bestmögliche Heilungschancen zu ermöglichen, möchte Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bei der Brustkrebsvorsorge nachrüsten. Weiterlesen ⮕

Kryptowährungen gefragt wie schon lange nicht mehrNach dem großen Absturz der Digitalwährung Bitcoin vor zwei Jahren steckte die Branche in einem 'Kryptowinter'. Doch jetzt herrscht wieder Tauwetter. Weiterlesen ⮕