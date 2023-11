Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln steigt um zehn Prozent

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk Tulln ist um etwa zehn Prozent gestiegen und betrifft Frauen und Männer gleichermaßen. Die Langzeitarbeitslosigkeit sinkt jedoch weiterhin. Ende Oktober waren beim AMS Tulln 1.900 Personen auf Arbeitssuche. Männer und Frauen waren gleichermaßen betroffen. Im Vergleich zum Vorkrisenmonat Oktober 2019 verzeichnet man jedoch ein deutliches Minus von 15,1 Prozent. Insgesamt befanden sich etwa 2.300 Personen auf Jobsuche oder in Ausbildung

. Die Langzeitarbeitslosigkeit ist um rund 13 Prozent gesunken. Es gab eine Zunahme der Arbeitslosigkeit bei ausländischen Staatsangehörigen (+16%), Personen im Haupterwerbsalter (+13%) und Arbeitskräften ab 50 (+11,7%). Die Anzahl der arbeitslosen Jugendlichen ist hingegen um rund zehn Prozent gesunken

