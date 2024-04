Arbeitslosenzahl in Österreich steigt wieder an

AMS-Chef Johannes Kopf sieht eine "besonders schlechte Entwicklung". Größter Jobabbau in der Industrie und am Bau. Kritik von OppositionDie Zahl der Arbeitslosen ist im März erstmals seit Monaten wieder zweistellig angestiegen. Inklusive Schulungsteilnehmer waren mit Monatsende 369.640 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) vorgemerkt, um 11 Prozent oder fast 36.000 Personen mehr als vor einem Jahr. 291.468 davon waren direkt vorgemerkt, 78.172 Personen nahmen an AMS-Schulungen teil.

sieht"eine besonders schlechte Entwicklung, zumal der Stichtag noch dazu heuer auf den an sich für die Beschäftigung günstigen Ostersonntag fiel."Österreich befinde sich offenbar noch immer deutlich in der Rezession, so der Fachmann."Anders als vor einem Jahr, als uns die Prognosen nur einen kurzen Konjunktureinbruch vorhersagten, glaube ich auch nicht mehr an eine rasche Erholung im Sinn eines baldigen Sinkens der Arbeitslosigkeit in Österreic

