Arbeiterkammer Wien: Dots-Gruppe soll Mitarbeiter nicht bezahlt haben

Wie die Arbeiterkammer Wien am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz bekannt gab, soll der Unternehmer mit seiner Dots-Gruppe mehrere Angestellte nicht bezahlt haben. In diesem Jahr meldeten sich bereits 78 Beschäftigte bei der AK-Rechtsberatung und klagten dort über offene Ansprüche. Die Arbeiterkammer konnte sich in 37 Fällen auf eine außergerichtliche Einigung verständigen.

41 weitere Fälle landeten beim Arbeits- und Sozialgericht – zehn dieser Verfahren sollen bereits abgeschlossen sein. Laut der Arbeiterkammer belaufen sich die zu verfolgenden offenen Forderungen auf rund 100.000 Euro. Während Dutzende Mitarbeiter weiterhin auf ihr Geld warten, soll die Dots-Gruppe laut Angaben von Beschäftigten weiterhin neue Mitarbeiter eingestellt haben. Aus diesem Grund prüft die AK Wien nun, ob dieses Verhalten nachweisbar ist und den Tatbestand des Betrugs erfüllen könnte.Im Zuge ihrer Recherchen bemerkten die AK Juristen ab Mitte November dubiose Änderungen in der Gesellschafter- und Geschäftsführerstruktu





Heute_at » / 🏆 2. in AT Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

In Wien kapselt Nagelsmann die DFB-Stars komplett abDeutschland hat im Test-Hit gegen Österreich in Wien einen Sieg fix eingeplant. Dafür greift Teamchef Julian Nagelsmann zu einer Knallhart-Maßnahme.

Herkunft: Heute_at - 🏆 2. / 98 Weiterlesen »

Abtreten! Die Hercules ist reif für die PensionEin Brand an Bord, dann Feuer im Frachtraum kurz vor dem Abflug nach Israel. Nur zwei von vielen Pannen, die klar aufzeigen, dass unsere „Air Force ...

Herkunft: krone_at - 🏆 12. / 53 Weiterlesen »

Die besten Bücher 2023: Unsere Empfehlungen für die WeihnachtszeitVon gewitzten Frauen und eisernen Adligen, wohlerzogenen Gaunern, despotischen Lehrern, Nazi-Gattinnen und Überlebenskünstlern: Diese Bücher haben wir heuer wirklich mit Begeisterung gelesen.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »

Die letzten neun Monate: Was die Regierung noch umsetzen willBodenschutz, die virtuelle Ordination und Arbeitskräfte-Rekrutierung: Einige Regierungsmitglieder haben für 2024 noch große Pläne, viel Zeit bleibt ihnen aber nicht mehr. Was haben sie konkret vor? Ein Rundruf.

Herkunft: profilonline - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Die eintausendste L32A-XS an die Feuerwehr Karlsruhe geliefertDie eintausendste L32A-XS hat die Produktion von Rosenbauer verlassen und wurde an die Feuerwehr Karlsruhe geliefert. Die feierliche Übergabe erfolgte in Anwesenheit von Stadtdirektor Florian Geldner, dem Leiter der Berufsfeuerwehr Karlsruhe auf der Hauptfeuerwache.

Herkunft: FireWorldAT - 🏆 17. / 51 Weiterlesen »

Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Klimaschutzgruppe wegen SachbeschädigungDie Staatsanwaltschaft Wien untersucht den Verdacht, dass die Klimaschutzgruppe „Letzte Generation“ gezielt Sachbeschädigungen begangen hat. Anwälte verteidigen die Protestform als politisch legitim.

Herkunft: DiePressecom - 🏆 5. / 63 Weiterlesen »