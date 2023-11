Arbeiterin und Kollege von Feuerwehr aus Zwangslage gerettet

Eine Arbeiterin und ihr Kollege konnten sich gerade noch festhalten und wurden unverletzt von der Feuerwehr aus ihrer Zwangslage befreit. Die Berufsfeuerwehr Wien wurde um 08.15 Uhr zu zwei Personen im Korb einer Arbeitsbühne alarmiert. Der Korb hatte sich ruckartig nach vorne geneigt – die Arbeiterin und ihr Kollege konnten sich darin festhalten.

Von der Feuerwehr wurde die Arbeitsbühne mittels Seilwinde und Rundschlingen gegen Umfallen gesichert, da ungewiss war ob andere Bereiche des Hydrauliksystems – wie etwa die Abstützung des Fahrzeuges – noch einwandfrei funktionieren. Zeitgleich wurde der Drehleiterkorb neben dem Arbeitskorb positioniert, wodurch die beiden Personen umsteigen und anschließend auf Bodenniveau gebracht werden konnten. Die Arbeiterin und ihr Kollege blieben bei dem Vorfall unverletzt und waren sichtlich erleichtert wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Berufsfeuerwehr Wie

:

NOEN_ONLİNE: Feuerwehr reagiert auf Kritik: 2 Jahre Planung stecken in FahrzeugNach der Kritik von Gemeinderat Günther Rohrer (parteilos), dass das Lastfahrzeug, das die Wullersdorfer Feuerwehr ankaufen wird, sinnlos sei, reagierten die Kameraden.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Kind steckte in Gartenmöbel fest – Feuerwehr kam zur HilfeKind steckte in Gartenmöbel fest, Feuerwehr befreite mittels Trennschleifer.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Oö: Feuerwehr und Jagdleiter retten in Innerschwand Reh aus SchachtINNERSCHWAND (OÖ): Am Sonntag, 5. November 2023, wurde die Feuerwehr Innerschwand um 16:17 Uhr zu einer Tierrettung alarmiert. Umgehend rückten 18 Mann mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort am Rand der B151 Attersee Straße im Innerschwander Ortsteil Maierhof aus.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: St. Bernhard: Zwei Tage die Feuerwehr gefeiertDie Feuerwehr St. Bernhard blick auf ein erfolgreiches Wochenende mit besonderen Schmankerln zurück. An zwei Tagen öffnete die Wehr wieder die Tore des Feuerwehrhauses für den jährlichen Feuerwehr-Heurigen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

FİREWORLDAT: Oö: Neue DJI-Matrice M30T-Drohne bei der Feuerwehr Bad IschlBAD ISCHL (OÖ): Schon seit vielen Jahren arbeitet man in der Hauptfeuerwache mit Drohnen. Dank dieser können die Kameraden bei größeren Schadenslagen schnell den Einsatzort von oben beurteilen und mittels Wärmebildkamera Glutnester oder vermisste Personen ausfindig machen.

Herkunft: FireWorldAT | Weiterlesen »

HEUTE_AT: Feuerwehr rettet Bewohner und Tiere bei GroßbrandAuf einem Bauernhof in Klein-Mariazell ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen, Hunde schlugen Alarm. Eine 91-Jährige und Tiere wurden gerettet.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »