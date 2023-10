Arbeiter bei Unfall mit LKW-Ladefläche tödlich verletzt

Der Arbeiter führte alleine Arbeiten an einer circa 4 Tonnen schweren LKW-Ladefläche durch, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte und tödlich verletzte.

Als der Firmeninhaber um 12:30 Uhr auf das Firmengelände kam, stellte dieser den tragischen Unfall fest und alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Oetz konnte die LKW-Ladefläche mit einem Gabelstapler anheben, sodass der Mann geborgen werden konnte.Außer der Polizei und der Feuerwehr Oetz waren noch ein Rettungswagen und ein Mitarbeiter des Arbeitsinspektorates Tirol vor Ort im Einsatz.25.10.2023: Kampfhund ohne Maulkorb zerfleischt"Feni" auf Wiese.Max Verstappen war auch in Austin nicht zu stoppen. Sein Sieg in den USA wurde von Buhrufen aus"den eigenen Reihen" überschattet.22.

Im Zug nach St. Pölten wurde trotz Aufhebung der Maskenpflicht auf die Maske hingewiesen."Und wer keine hat zahlt 40€", ärgert sich ein Mann.20.10.2023: Killer zog Blutspur durch Wien – nun sprechen Zeugen.18.10.2023: ORF-Wolf zerlegt Gewesslers neues Gesetz knallhart.ihre Brieftasche zu Hause vergessen hat, konnte sie an einer Tankstelle in NÖ nicht tanken. Nun soll sie dafür 300 € bezahlen. headtopics.com

Kalte Dusche für einen Donaustädter: Der Wiener erhielt eine horrende Energie-Abrechnung und sollte allein für Wasser über 46.000 Euro überweisen.09.10.2023: Nach dieser Umfrage brauchen Wiener Parteien ein Bier.

Ein Punkrocker nimmt den etablierten Parteien die Schaumkrone vom Bier. Auch die FPÖ hat süffige Werte. Wie das sein kann –In Wien-Floridsdorf wurden vier Personen auf offener Straße angeschossen. Die Täter flohen in Autos, die Polizei nahm bisher vier Verdächtige fest.06.10.2023: Mordalarm! Pflegerin soll 82-Jährigen erstochen haben.Ärger für Oswald G.: Er lebt seit vielen Jahren in Loosdorf, war in St. Pölten nebengemeldet. headtopics.com

Weiterlesen:

Heute_at »

Tödlicher Arbeitsunfall: Tonnenschwere Lkw-Ladefläche erschlug 28-JährigenDonnerstagmittag ereignete sich im Gewerbegebiet von Ötz ein tödlicher Arbeitsunfall. Dem Polizeibericht zufolge war ein 28-jähriger Einheimischer alleine auf einer vier Tonnen schweren Lkw-Ladefläche zugange, als diese aus bislang unbekannter Ursache auf ihn stürzte. Weiterlesen ⮕

Tiroler Ötztal:Von tonnenschwerer Ladefläche erdrückt: 28-Jähriger totEin 28-Jähriger führte Arbeiten an einer Lkw-Ladefläche durch. Der Notarzt konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Weiterlesen ⮕

Brauerei-Arbeiter pinkelt vor Kamera in Malz-ContainerIn einer chinesischen Brauerei spielten sich Szenen ab, die die Lust auf Bier vergehen lassen. Ein Arbeiter erleichterte sich mitten in die Zutaten. Weiterlesen ⮕

Arbeiter (43) erlag nach schwerem Arbeitsunfall in Palting im Krankenhaus seinen VerletzungenSALZBURG/PALTING. Jener 43-jährige Slowake, der bei Bauarbeiten in Palting (Bezirk Braunau am Inn) vergangenen Montag verschüttet wurde erlag am Mittwoch im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Weiterlesen ⮕

Forstunfall in Breitenbach: Arbeiter (66) von abrutschendem Baum eingeklemmt und schwer verletztAm Mittwoch kam es gegen 12 Uhr Mittag unterhalb der Ruine Schintelburg in Breitenbach am Inn in zu einem schweren Forstunfall. Weiterlesen ⮕

Ein Lkw-Führerhaus wurde in Pleissing zum KlassenzimmerWenn im Unterricht die Lastwägen auffahren: Die Firma Setzer Transporte GmbH aus Heufurth (Stadtgemeinde Hardegg) besuchte die Volksschule Pleissing, um den Kindern auf spielerische Art alles Wissenswerte rund um Lkws zu vermitteln. Weiterlesen ⮕