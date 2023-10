Appel beim Mallorca-Marathon: Regenschlacht auf der Sonneninsel

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:Seit zehn Jahren begibt sich der Weinviertler (Aus-)Dauerläufer Thomas Appel einmal jährlich auf die Reise, um in Destinationen wie Tromsö, Antalya, Amsterdam oder Barcelona einen Marathon zu laufen.

Kein Wunder, dass alles mitkamen, war es doch Appel's 40. Marathon seiner Sportlerkarriere. „Auf Malle“ wurde der Weinviertler dann bei über 30 Grad empfangen, was sich allerdings schnell änderte: Ein heftiges Unwetter und Überschwemmungen führten zu gesperrten Straßen, weshalb die 18 Kilometer lange Anreise per Taxi zum Start-Bereich zum Abenteuer avancierte.

Zwei kurze Trinkpausen bei Kilometer 36 und 40 halfen schließlich, die letzten Kräfte zu mobilisieren und so lief der Ungerndorfer nach 3:51 Stunden erschöpft, aber hochzufrieden über die Ziellinie. „Angesichts der Umstände eine mehr als respektable Zeit, zumal ich es sowieso gemütlicher angehen und den Malle-Marathon in vier Stunden schaffen wollte“, resümierte Appel. headtopics.com

Als nächstes steht der Seeschlachtmarathon im Winter am Plan, der aner auch „ruhiger“ angelegt werden soll, während Appel für den nächsten Vienna City Marathon mehr Zeit in das Training investieren und ein Ergebnis unter 3:30 Stunden anvisieren möchte.

