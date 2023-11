Apfelfahrt ins Steirische: Badener Senioren besuchen das Stift Vorau

Die Badener Senioren unternahmen einen Tagesausflug ins Steirische und besuchten das Stift Vorau. Dort bewunderten sie die beeindruckende Stiftskirche und die Bibliothek im Wiener Hochbarock-Stil. Nach einem sonnigen Tag kehrten sie mit einem Kofferraum voller Äpfel in ihre Heimatstadt zurück.

:

NOEN_ONLİNE: Badener Wasserdienst für Ernstfall gerüstetDer sechste Zug des Katastrophenhilfsdienstes, der Wasserdienst, führte unter der Einsatzleitung von Peter Rosicka eine Übung an der Schwechat durch.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Heißer Tee und menschliche Wärme am Badener FriedhofDie Damen des Lionsclubs Baden St. Helena konnten am mittlerweile schon traditionellen Teestand beim Stadtfriedhof in Baden auch in diesem Jahr wieder viele Besucher begrüßen.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Stift öffnete Apfelplantage in Langenzersdorf zur Gratis-ErnteDie Aktion des Stiftes Klosterneuburg lockte auch heuer wieder Alt und Jung in die Alleestraße.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Eckartsauer Senioren genossen das Salzburger LandDie Eckartsauer Senioren genossen einen viertägigen Ausflug ins Salzburgerland mit zahlreichen Highlights.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »

HEUTE_AT: 'Nicht akzeptabel' – Drexler für strengere EinbürgerungDer steirische Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) fordert strengere Regeln für Einbürgerungen und spricht von 'importiertem Antisemitismus'.

Herkunft: Heute_at | Weiterlesen »

NOEN_ONLİNE: Drosendorfer Senioren: Juricka folgt JurickaVizebürgermeisterin Hilde Juricka ist neue Obfrau der Drosendorfer Senioren. Sie folgt ihrem Vater Hermann, der die Ortsgruppe vor 21 Jahren gegründet hatte und sie seither leitete.

Herkunft: noen_online | Weiterlesen »