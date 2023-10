Apartheid-Ära bewegt die Rugby-Welt. Eine Nation wird jedenfalls zum alleinigen Rekordweltmeister aufsteigen

Eine letzte Hymne, ein letzter Haka, um am Ende mit einem Rekord abzutreten: Mit dem Finale der Rugby-WM endet für Ian Foster eine Reise, die an Turbulenzen kaum zu überbieten ist. „Man hätte kein besseres Drehbuch schreiben können“, sagte der scheidende Trainer von Neuseelands berühmten „All Blacks“, die im Spiel der Spiele auf Titelverteidiger Südafrika treffen. Auch die „Springboks“ können Rekordweltmeister werden.

Foster stand vor einem Jahr mehrfach kurz vor dem Rauswurf und rettete seinen Job doch wiederholt. Kurz vor Beginn der WM kassierte er auch noch die höchste Niederlage in der Geschichte der All Blacks. „Diese Leistung nimmt uns den Druck. Niemand wird nun auf uns setzen, was ganz schön ist“, sagte Foster nach dem 7:35 gegen Südafrika. Zu der Zeit dachte man in Neuseeland eigentlich, das Schlimmste bereits hinter sich zu haben. headtopics.com

Doch nicht nur für Foster geht es um den Eintrag in die Geschichtsbücher. Flügelspieler Will Jordan erzielte bei dieser WM bereits acht Versuche und zog mit den Rekordhaltern Jonah Lomu, Julian Savea (beide Neuseeland) und Bryan Habana (Südafrika) gleich. Da Jordan erst 25 Jahre alt ist, wackelt sogar die WM-Bestmarke von Legende Lomu. Der 2015 verstorbene All Black erzielte in seiner Karriere 15 WM-Versuche.

Das Duell zwischen den All Blacks und den Springboks trieft ohnehin vor Historie. Seit über 100 Jahren duellieren einander die beiden Teams und fast 30 Jahre nach einem ikonischen Spiel trifft man sich erneut im WM-Finale. Das Endspiel der Heim-WM 1995 war über den Sport hinaus enorm bedeutend, in den Augen vieler Südafrikaner vereinte der 15:12-Sieg das Land nach dem Ende der Apartheid. headtopics.com

