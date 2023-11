Antrag auf „Ende der Debatte“ beendet die Diskussion um Rewe-Gründe

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

eim Tagesordnungspunkt über die Gründe, wo das Rewe-Lager entstehen soll, gingen die Wogen erneut hoch. Per Beschluss beendete die SPÖ dann die Debatte. Die Frage über die Rückwidmungsverpflichtungen der Gründe, auf denen Rewe sein Frischelager bauen will, sorgte wieder für harte Diskussionen im Gemeinderat. Und endete schließlich mit dem Antrag von Stadtrat Walter Hobiger (SPÖ) auf „Ende der Debatte“, den die Mehrheitsfraktion auch durchwinkte.

Kritik gab's darauf von der Opposition. So zitierte Stadträtin Christina Engel-Unterberger (Grüne) den FPÖ-Stadtrat Klaus Otzelberger, der von Vorgängen wie in Nordkorea spricht. „Manchmal braucht es solche Zuspitzungen“, sagt Engel-Unterberger, als sie ihren Standpunkt zu diesem Vorgehen beim nächsten Tagesordnungspunkt klarmachte. Unter den Ordnungsrufen des Bürgermeisters, denn Mandataren ist es nur erlaubt, zum aktuellen Tagesordnungspunkt zu sprechen. headtopics.com

NEOS-Gemeinderat Niko Formanek spricht von einer „dadaistischen Kunstperformance, die wir hier erleben. Der Gutachter der Stadt versucht, dem Fehlverhalten der Stadt eine Art Mäntelchen der scheinbaren Rechtmäßigkeit umzuhängen.“

Laut Vizebürgermeister Harald Ludwig (SPÖ) gab es im Vorfeld sogar eine weiterführende Anfragemöglichkeit im zuständigen, vertraulichen Bauausschuss. „Da die Standpunkte eben mehrmals bereits ausführlichst diskutiert wurden und sich erwartungsgemäß wiederum keine Veränderung in den Stellungen der Parteien abzeichnete, haben wir diese Mittel gewählt“, rechtfertigt Ludwig. headtopics.com

Sozialsprecher der Neos kündigt Ende seiner Zeit im Nationalrat anDer Sozialsprecher der Neos, der vor zehn Jahren in den Nationalrat einzog, kündigt auf Instagram an, dass er 2024 nicht mehr für den Nationalrat kandidieren wird. Weiterlesen ⮕

Geiselnahme in Japan: Nervenkrieg mit Polizei geht glimpflich zu EndeDie Polizei nimmt einen etwa 80 Jahre alten Mann fest. Zwei Menschen wurden zuvor in nahegelegenem Spital durch Schüsse verletzt. Ob die Ereignisse in einem Zusammenhang stehen, ist noch unklar. Weiterlesen ⮕

Migration: SPÖ Burgenland drängt Karner und bereitet Ministeranklage vorDas von SPÖ-Klubobmann Roland Fürst gestellte 'Ultimatum' läuft Ende Oktober ab. Weiterlesen ⮕

Muslimische Demokraten-Gruppe stellt Biden UltimatumDie muslimischen Parteigruppen drohen dem amtierenden Präsidenten mit Ende der Unterstützung für dessen angestrebte Wiederwahl. Weiterlesen ⮕

Was bringt (k)eine Bodenoffensive?Es gibt auch durchaus rationale Gründe, eine massive Bodenoffensive mit abertausend Toten zu unterlassen, wenn es um Israels künftige Sicherheit geht Weiterlesen ⮕

Scheibbs: Stadtsaal vorerst bitte weiter wartenIm Grunde sind sich die Scheibbser Gemeindemandatare einig: Scheibbs braucht einen größeren Veranstaltungssaal. Dennoch wird das Projekt Stadtsaal vorerst weiter aufgeschoben. Weiterlesen ⮕