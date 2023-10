Anton „Toni“ Stiefsohn in der „Feuerwehr-Pension“

NÖN.at verwendet Cookies, um dir regionalisierte Inhalte und das beste Online-Erlebnis zu ermöglichen. Daher empfehlen wir dir die Speicherung von Cookies in deinem Browser zuzulassen. Solltest du nicht wissen, wie das funktioniert, werden dir folgende Links helfen:

ezirksfeuerwehrkommando und Abschnittsfeuerwehrkommanden würdigten die Verdienste des engagierten Florianijüngers. Nach fast 50 Jahren aktivem Feuerwehrdienst und dem Erreichen der Altersgrenze ist Anton „Toni“ Stiefsohn in die „Feuerwehr-Pension“ verabschiedet worden. Nach seinem letzten Modul „Arbeiten in der Einsatzleitung“ wurde er von den Lehrbeauftragten Nachrichtendienst, vom Bezirksfeuerwehrkommando sowie den Abschnittsfeuerwehrkommanden gebührend verabschiedet. Gleichzeitig mit der Verabschiedung ernannte man Robert Tiefenbacher von der Freiwilligen Feuerwehr Totzenbach zu seinem Nachfolger.

Anton Stiefsohn trat am 1. Juni 1975 in die Feuerwehr ein und bekleidete danach zahlreiche Funktionen. Von 2011 bis 2021 war er Bezirkssachbearbeiter Nachrichtendienst, von 2011 bis 2023 Hauptbewerter beim NÖ Funkleistungsbewerb. Von 2001 bis 2023 lenkte er die Geschicke der Freiwilligen Feuerwehr St. Pölten-Pummersdorf als Kommandant, zuvor war er bereits zehn Jahre lang Kommandant-Stellvertreter gewesen. headtopics.com

Österreich Schlagzeilen

Weiterlesen:

noen_online »

D: Feuerwehr Stuttgart → Einzug der Freiwilligen Feuerwehr - Abteilung Logistik in die neue Feuer- und Rettungswache 5STUTTGART (DEUTSCHLAND): Ab dem Samstag, 28. Oktober 2023, ist die Abteilung Logistik der Freiwilligen Feuerwehr Stuttgart in der neuen Feuer- und Rettungswache 5 beheimatet. Sie rückt ab sofort von dem Neubau in der Sigmaringer Straße in Stuttgart-Möhringen zu ihren Einsätzen aus. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher jeden Alters an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren. Weiterlesen ⮕

Feuerwehr der Stadt Wels bietet Mitmach- und Informationsprogramm zum 160. GeburtstagDie Freiwillige Feuerwehr der Stadt Wels bot anlässlich ihres 160. Geburtstags ein aktives Mitmach- und Informationsprogramm für Besucher an. Zahlreiche Feuerwehr-Fans, darunter viele Welser Familien, nutzten die Gelegenheit, um die Welt der Feuerwehr hautnah zu erleben. Auch Nachtwächter waren zu Gast und erzählten spannende Geschichten in der Hauptfeuerwache. Interessierte Welserinnen und Welser sowie Kinder und Jugendliche ab 10 Jahren sind eingeladen, sich ehrenamtlich bei der Freiwilligen Feuerwehr in Wels zu engagieren. Weiterlesen ⮕

Neuer Chef beim Feuerwehrfunk im Bezirk St. PöltenToni Stiefsohn wurde in die „Feuerwehrpension“ verabschiedet. Robert Tiefenbacher von der FF Totzenbach übernimmt seine Funktion. Weiterlesen ⮕

Sbg: Einsatzübung der Feuerwehr Kuchl bei einem 7-stöckigen WohngebäudeKUCHL (SBG): Am Mittwoch, dem 25. Oktober 2023, führte die Freiw. Feuerwehr Kuchl (Markt und Löschzug Jadorf) mit Unterstützung der FF Golling und FF Hallein, sowie der Polizei eine Gemeinschaftsübung durch. Die Übungsannahme war ein Brand im 4. Weiterlesen ⮕

Bgld: Technische Leistungsprüfung war ein voller Erfolg → Feuerwehr Litzelsdorf in TopformLITZELSDORF (BGLD): 'Es ist inzwischen schon zur Tradition geworden, unsere Leistungsprüfung am Nationalfeiertag abzuhalten', so der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Litzelsdorf, Christoph Zimmermann. Bei bestem Wetter und voller Elan starteten die Florianis aus Litzelsdorf am 26. Weiterlesen ⮕