Antisemitismus: SPÖ fordert strikteres Vorgehen gegen Gefährder

Um diesen Artikel lesen zu können, würden wir Ihnen gerne die Anmeldung für unser Plus Abo zeigen.

Leider haben Sie uns hierfür keine Zustimmung gegeben. Wenn Sie diese anzeigen wollen, stimmen sie bitte Piano Software Inc. zu.

Wie die Regierung mit mehr Mitteln gegen Gewalt gegen Frauen vorgehen willDas Budget für das Frauenressort wird um neun Millionen erhöht. Ein Großteil der Mittel soll laut Frauenministerin Susanne Raab (ÖVP) in Gewaltschutz und Frauenberatungsstellen fließen. Weiterlesen ⮕

Das andere Gesicht des AntisemitismusKaum ein Land ist im Kampf gegen Antisemitismus konsequenter als Österreich. Dennoch zeigen sich jetzt Schwächen. Weiterlesen ⮕

Hass mit links: Wieso der Antisemitismus gerade in den „progressiven“ Milieus boomtDer Krieg im Nahen Osten hat im Kunstbetrieb und in sich emanzipatorisch wähnenden Zirkeln eine erschreckende Nähe zu antisemitischen Positionen offenbart. Dahinter stehen falsch verstandene postkoloniale Theorien – und die Romantisierung des Globalen Südens. Weiterlesen ⮕

SPÖ-Vorsitzender Andreas Babler tourt durch ÖsterreichAndreas Babler, der Vorsitzende der SPÖ, hat eine Tour durch alle Bezirke Österreichs unternommen. Bei einer Gewerkschaftsveranstaltung in der Arbeiterkammer Amstetten hielt er eine Rede über Bildung, Pflege, gerechte Löhne und gute Arbeitsbedingungen und diskutierte anschließend mit den Gästen. Weiterlesen ⮕

SPÖ plant Masterplan gegen die TeuerungDie SPÖ wirft der Regierung weiterhin mangelndes Engagement gegen die hohe Inflation vor und will auf ihrem Bundesparteitag in Graz einen „Masterplan gegen die Teuerung“ beschließen. Weiterlesen ⮕

SPÖ will 'leistbares Leben' in der Verfassung verankernAuf ihrem Bundesparteitag in Graz will die SPÖ einen 'Masterplan gegen die Teuerung' beschließen. Weiterlesen ⮕