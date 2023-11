Antisemitismus in Österreich: Eine unbefleckte Insel der Seligen?

Eine brennende jüdische Einrichtung, Hakenkreuze, herabgerissene Israel-Fahnen: Es sind Bilder, die es so in der Geschichte Österreichs noch nie gegeben hat. Viele Menschen fragen sich nun zurecht: Haben wir Antisemitismus aus dem Nahen Osten in unsere unbefleckte rot-weiß-rote Insel der Seligen importiert? WIEN – Spät aber doch dürfte nun auch Österreich ein Opfer des Antisemitismus geworden sein. Lange galt das Land als Insel der Seligen, in der alle Menschen friedlich zusammenleben.

Ein unschuldiges, zivilisiertes Bergvolk, das weltweit für seine herausragende Friedfertigkeit bekannt ist, die definitiv noch nie zu mehreren Weltkriegen geführt hat

:

