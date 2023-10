Antisemitischer Mob dringt in Flughafen in Dagestan ein

grenzenden russischen Republik Dagestan spielen sich Sonntagabend unfassbare Szenen ab. In der muslimischen Region drang ein antisemitischer Mob in den Flughafen der Hauptstadt Machatschkala ein. Grund: Dort sollte ein Flugzeug aus Tel Aviv ankommen. An Board wurden deswegen Juden vermutet.drang der Mob vor. Das russische Bundesamt für Luftfahrt bestätigte die Vorkommnisse, von denen Videoaufnahmen in sozialen Netzwerken kursieren.

Am pro-palästinensischen Protest beteiligten sich der staatlichen Nachrichtenagentur"TASS" zufolge mehrere Hundert Menschen. Im gesamten Nordkaukasus kommt es derzeit verstärkt zu antijüdischen Übergriffen. Schon am Samstag wurde in Dagestan ein Hotel umringt, in dem jüdische Flüchtlinge vermutet wurden. Wieder drang ein Mob in das Gebäude ein und kontrollierte die Pässe der Gäste.JACK GUEZ / AFP / picturedesk.

