Antisemitischer Brandanschlag am Wiener Zentralfriedhof

Während die Halloween-Nacht vergleichsweise ohne größeren Randalen ablief, spielten sich am Wiener Zentralfriedhof unfassbare Szenen ab. Wie Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich auf"X" berichtet, haben unbekannte Täter den jüdischen Teil des Friedhofs in Brand gesteckt.Bei dem antisemitischen Anschlag brannte der Vorraum der Zeremonienhalle völlig aus.

