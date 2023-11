Antisemitische Übergriffe beeinflussen Gedenken an Novemberpogrome

Der Nahostkonflikt und damit verbundene vermehrte antisemitische Übergriffe wirken sich in diesem Jahr auch auf das Gedenken an die Novemberpogrome vor 85 Jahren aus. Gedenkveranstaltungen von Regierung und Parlament finden unter verstärkten Sicherheitsmaßnahmen statt. In der Nacht auf den 10. November 1938 waren Synagogen in Österreich in Brand gesteckt, jüdische Geschäfte geplündert und Juden und Jüdinnen misshandelt worden.

Bereits am 6. November nimmt Bundespräsident Alexander Van der Bellen an der traditionellen Pogromnacht-Kundgebung der Welser Initiative gegen Faschismus (Antifa) teil. Das Staatsoberhaupt wird bei der Veranstaltung vor dem Jüdischen Mahnmal im Pollheimerpark die Gedenkrede halten. Auch Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde Linz werden erwartet. Schülerinnen und Schüler des BRG Wallerer Straße werden an die Schicksale der Welser Holocaust-Opfer erinnern.Der 9.

Wie sehr die Gefährdungslage das Gedenken an die Novemberpogrome bereits beeinflusst, zeigt ein konkreter Fall: Ein bekanntes Musikerensemble aus Slowenien erklärte gegenüber der Jüdischen Gemeinde Graz sowie der Israelitischen Kultusgemeinde Salzburg, ihre seit Monaten geplanten Auftritte bei Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des Jahrestages der Novemberpogrome aus Sicherheitsgründen abzusagen. headtopics.com

