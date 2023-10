Antisemitische Schmierereien an der Universität Wien

in der Spitalgasse am Alsergrund mit antisemitischen Botschaften beschmiert, wie die(JöH) am Sonntag berichtet. Auf der Plattform"X", ehemals Twitter, veröffentlichte man Bilder: Zu lesen sind Parolen wie"Free Gaza" sowie"Apartheid" und"Genozid'“."Schuldkult und Entlastung, wie man ihn sonst nur von Neonazis kennt (,German/Austrian Guilt').

Noch in der Nacht auf Sonntag wurden die Schmierereien wiederum von der Gruppe"" durchgestrichen beziehungsweise mit eigenen Parolen ("Fight Antisemitism") ergänzt.Am Montag ist von beiden nichts mehr zu sehen: Die Universität Wien erklärt auf KURIER-Anfrage, dass man die Sprüche bereits um acht Uhr Früh übermalen ließ und den Vorfall bei der Polizei zurgebracht hat.

Ermittlungen in Wien:Jugendliche brachten 128 illegale Böller mit dem Zug nach WienDie Polizei schnappte die Jugendlichen bei einer Schwerpunktkontrolle in Floridsdorf. Die Verdächtigen sind hauptsächlich Jugendliche, die meisten sind gerade erst strafmündig. Weiterlesen ⮕

Austria Wien 0:0:Grazer dominieren die AnfangsphaseZum Auftakt der Bundesliga-Rückrunde spielt der Spitzenreiter aus Graz gegen die Veilchen. Weiterlesen ⮕

Technologien, die die Welt verändernDas Erstellen von Technologie-Listen ist nicht nur für das Erklären historischer Zusammenhänge hilfreich – sie sind auch mitentscheidend für die Zukunft. Weiterlesen ⮕

Die Highlights und die Tore: Völs gelang in Volders in letzter Minute der AusgleichDer FC Volders musste am Samstag im Spitzenspiel gegen den Völser SV spät den Ausgleich hinnehmen. Bei uns könnt ihr euch alle Treffer, die Highlights und das Spiel noch einmal in voller Länge anschauen. Weiterlesen ⮕

Die gebeutelte Skination und ihr Slalom in die schneearme ZukunftDie Rennen in Sölden ernteten viel Kritik. Doch nachhaltiges Skifahren ist keine Utopie, das Rückzugsgefecht des einstigen Volkssports noch zu gewinnen. Weiterlesen ⮕

Der zeitbedingte Herbstblues: Die Tage werden kürzer und die Stimmung sinktDie Tage werden kürzer, die Nächte länger und über das Gemüt legt sich ebenfalls ein dunkler Schleier: Der zeitbedingte Herbstblues schlägt derzeit so manchem auf die Stimmung. Weiterlesen ⮕