Antijüdische Aktionen in Russlands muslimischem Nordkaukasus

Wegen der Nachricht der Ankunft eines Flugzeugs aus Israel haben in Russland dutzende Männer in der mehrheitlich muslimischen Republik Dagestan den Hauptstadtflughafen gestürmt. Dabei seien am Sonntag in Machatschkala mehrere Menschen verletzt worden, teilte am Abend das Gesundheitsministerium in Dagestan mit. Offenbar suchten sie nach israelischen beziehungsweise jüdischen Passagieren. Israel forderte Russland zum Schutz seiner Staatsbürger auf.

Die Angreifer stürmten laut Medienberichten sowohl auf das Rollfeld als auch das Dach des Flughafens von Machatschkala. Im Online-Netzwerk Telegram veröffentlichte Videos zeigten, wie Männer Zäune durchbrachen, Türen im Terminal eintraten und versuchten, Autos beim Verlassen des Flughafens zu kontrollieren. Bei dem Sturm habe es"Verletzte gegeben, die medizinische Hilfe bekommen", erklärte am Abend das Gesundheitsministerium ohne weitere Details.

Laut dem unabhängigen Medium Sota war es zuvor zu einer Demonstration vor dem Flughafen gekommen. Dabei hätten die Männer versucht, auf der Suche nach israelischen Staatsbürgern, beziehungsweise Juden, die Reisepässe von Passagieren zu kontrollieren. Auf Videos war zu sehen, wie einer ein Schild mit der Aufschrift"Kindermörder haben keinen Platz in Dagestan" hochhielt. Andere riefen demnach"Allahu Akbar" (Gott ist groß). headtopics.com

Nach Angaben der russischen Luftfahrtbehörde wurde der Flughafen von Machatschkala vorläufig geschlossen und Sicherheitskräfte vor Ort entsandt. Die Lage sei wieder unter Kontrolle, berichtete die Regierung der Kaukasusrepublik auf Telegram. Sie rief den Mob auf, alle"illegalen Akte" einzustellen.

Am späten Abend dann erklärte die russische Luftfahrtbehörde, dass der Flughafen"frei von Staatsbürgern ist, die ohne Erlaubnis eingedrungen sind". Der Airport werde bis zum 6. November geschlossen bleiben. headtopics.com

