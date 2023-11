Anti-Israel-Protest: Mann wirft Dutzende lebende Ratten in McDonald‘s in England

Der Mann hat eine Palästina-Flagge um den Kopf. Auch die Ratten waren eingefärbt. Das Video wird auf sozialen Medien tausendfach geteilt. In der arabischen Welt gibt es Boykottaufrufe gegen McDonald‘s.‘s-Restaurant in Mittelengland gegangen und habe Dutzende lebende Nagetiere in den Farben der palästinensischen Flagge auf den Boden geworfen. Von diesem Vorfall berichtete die britische Polizei am Dienstag. Der Vorfall werde untersucht.

Ein Video in sozialen Medien zeigte nun einen Mann mit einer scheinbar palästinensischen Flagge um den Kopf, wie er in aller Ruhe eine Kiste mit Nagetieren, von denen einige grün und rot gefärbt waren, in die McDonald‘s-Filiale in Birmingham trug und die Tiere dann auf den Boden davor kippte - vor entsetzten Kunden. Dann hört man ihn „Fuck Israel“ rufen. Das Video wurde Tausende Male vor allem auf Tiktok geteilt. Die Aktion wurde offenbar für soziale Medien inszeniert.

McDonald‘s UK erklärte schriftlich, dass man von dem Vorfall wisse. „Das Restaurant wurde vollständig desinfiziert und unsere Schädlingsbekämpfungspartner wurden gerufen, um eine vollständige Inspektion durchzuführen.“ headtopics.com

Vor zwei Wochen gab McDonald‘s Israel bekannt, dass Tausende kostenlose Mahlzeiten an israelische Militärangehörige verteilt wurden, was dazu geführt habe, dass sich die Franchise-Unternehmen des US-Burger-Riesen in einigen muslimischen Ländern wie Saudiarabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Jordanien und der Türkei von dem israelischen Franchise-Unternehmen distanzierten.

