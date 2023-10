Anstieg von sexuell übertragbaren Infektionen in Europa

Von 2010 bis 2019 stiegen die Syphilis-Diagnosen bei 15- bis 49-Jährigen um 87 Prozent an. Zudem wurden fast doppelt so viel HIV-Neuerkrankungen festgestellt wie in den Jahrzehnten davor, mit derzeit rund 1,5 Millionen Betroffenen in Europa. Grund ist gestiegenes Risikoverhalten und Österreich liegt ebenfalls in diesem Trend, berichtete die MedUni Wien.

Sexuell übertragbare Infektionserkrankungen (STIs=Sexually Transmitted Infections) so weit zurückzudrängen, dass die Gefahr für die Weltbevölkerung gebannt ist, gehört zu den Zielen der UNO in der"Agenda 2030".

Europaweiter Anstieg von Syphilis, HIV, Chlamydien und Gonorrhoe Neben den Zahlen zu Syphilis und HIV sei auch der europaweite Anstieg an Chlamydien und Gonorrhoe ("Tripper") sowie das Auftreten von Infektionen wie Hepatitis B oder Shigellose alarmierend. headtopics.com

Ursachen sind Zunahme an Hochrisikoverhalten bei sexuellen Kontakten Als Ursachen für diese Entwicklung sehen die Forschenden eine Zunahme an Hochrisikoverhalten bei sexuellen Kontakten, die insbesondere ungeschützten Geschlechtsverkehr mit wechselnden Partnerinnen und Partnern umfassen. Das werde unter anderem durch die sehr effiziente präventive Strategie der HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) unterstützt.

In Österreich würden oftmals aussagekräftige Daten fehlen So alarmierend die Zahlen sind, so begrenzt sei aufgrund länderspezifischer Bedingungen deren Aussagekraft."Insbesondere in Österreich fehlen oftmals aussagekräftige Daten über das Vorkommen der häufigsten STIs", kritisierte Stary in der Aussendung der MedUni Wien. headtopics.com

